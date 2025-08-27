외교부·해경, 우리 수역 내 중국 불법조업 대응태세 점검

외교부는 오늘(27일) 해양경찰청 등 관계 기관과 함께 최근 우리 수역 내 중국의 불법 조업 관련 대응 태세를 점검했습니다.



외교부는 해경, 중국 지역 공관 관계자, 해양 전문가 등과 오늘 조업 질서 담당관 회의를 열어 최근 중국 내 동향과 우리 수역 내 불법 조업 현황을 평가하고, 가을 성어기를 앞두고 우리 대응 태세를 점검했다고 밝혔습니다.



참석자들은 불법조업 문제가 해양 권익 수호뿐 아니라 우리 어민의 생계와 직결되는 문제로 적극적 대응이 필요하다는 데 인식을 같이하고 협업 체계를 강화하기로 했습니다.



외교부는 "불법조업 문제의 근본적 해결을 위한 외교적 노력을 지속 강화하는 한편 불법조업 문제가 한중관계에 부담이 되지 않도록 한중 간 소통과 협력도 지속해나갈 예정"이라고 밝혔습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



