‘한동훈 녹취록 오보’ 신성식 전 검사장·KBS 기자 1심 무죄

KBS에 이른바 ‘검언유착’ 의혹을 허위로 제보해 한동훈 전 국민의힘 대표의 명예를 훼손한 혐의로 재판에 넘겨진 신성식 전 검사장과 이를 보도한 KBS 기자가 1심에서 무죄를 선고받았습니다.



서울남부지법 형사3단독 한정석 부장판사는 오늘(27일) 출판물에 의한 명예훼손과 정보통신망법상 명예훼손 혐의로 기소된 신 전 검사장과 KBS 기자 A 씨에게 무죄를 선고했습니다.



재판부는 “신 전 검사장이 KBS 법조팀 기자들에게 발언한 내용 일부가 허위 사실로 보이나, 신 전 검사장이 허위라는 인식을 갖고 발언한 것은 아닌 것으로 보이고, 신 전 검사장에게 비방의 목적이 있다고 보기 어렵다”고 판단했습니다.



또 A 기자에 대해 “법조팀의 다른 기자들과 함께 중요한 취재원인 신성식을 상대로 취재하고, 그의 발언에 관해 진실 확인 작업을 거친 끝에 이 사건 보도 내용이 진실이라고 믿고 보도한 것으로 보인다”고 밝혔습니다.



신 전 검사장은 선고 뒤 기자들을 만나 “재판장의 현명한 판단에 감사드린다”고 말했습니다.



신 전 검사장은 서울중앙지검 3차장이던 2020년 7월, KBS 기자들에게 한동훈 전 대표와 이동재 전 채널A 기자의 유착 의혹을 허위로 꾸며 알려준 혐의로 2023년 1월 재판에 넘겨졌습니다.



법무부는 지난해 2월 신 전 검사장에 대해 해임을 의결했지만, 신 전 검사장이 이에 불복하며 행정소송이 진행되고 있습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



