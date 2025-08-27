[뉴스의 2면] “고양이 몫 요금도 다 냈는데”…울었단 이유로 18만 원 ‘과태료’

동영상 고정 취소

외신들은 지금 어떤 뉴스에 주목하고 있을까요?



뉴스 너머의 뉴스 뉴스의 2면입니다.



먼저 프랑스 BFM TV가 전한 소식입니다.



반려묘가 기차 안에서 시끄럽게 울었단 이유로 프랑스 철도공사 측이 승객에게 과태료를 부과했다고 합니다.



고양이와 반려인 보이시죠.



이들은 현지 시각 21일, 파리와 반느 지역을 연결하는 기차에 타고 있었는데요.



당시 반려묘의 울음소리가 크단 이유로 110유로, 우리 돈 약 17만 9천 원의 과태료를 부과받았다고 합니다.



이 승객은 "탑승한 지 얼마 안 돼 반려묘가 약간 울었고 다른 승객이 이에 불만을 제기하자 승무원이 곧장 과태료를 부과했다"고 전했습니다.



그러면서 "앞서 고양이 몫의 별도 운임, 7유로를 지불했고 이동용 우리에도 태웠으며 열차 내 반려동물 관련 규정도 모두 지켰다"고 말했는데요.



이와 대해 프랑스 철도공사 측은 단지 고양이가 울었다는 이유만으로 과태료를 부과한 건 아니며 다른 승객들이 불만을 제기했고 갈등이 빚어졌기 때문이라고 반박했는데요.



또, 승무원이 해당 승객에게 빈자리가 많은 옆 칸으로 자리를 옮길 것을 제안했지만, 승객이 이를 거부했다고도 전했습니다.



그러면서도, 철도공사 측은 과태료와 관련해 언제든 이의를 제기할 수 있다며 고객의 진술을 고려해 처분을 재검토할 뜻도 내비쳤다고 합니다.



여러분은 어떻게 생각하시나요?



