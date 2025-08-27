[뉴스의 2면] 80년 전 나치가 약탈한 작품…부동산 매물 사진에 등장

동영상 고정 취소

80년 전, 나치가 약탈한 예술 작품이 부동산 광고에 등장했다는 헤드라인입니다.



나치가 암스테르담의 유대인 미술상에게서 빼앗은 작품이, 아르헨티나의 한 부동산 중개업체 웹사이트에 올라왔단 얘긴데요.



지금 보시는 이 사진, 매물로 올라온 아르헨티나 주택입니다.



그런데 사진 속 소파 위 걸려있는 그림, '프라 갈가리오'라고도 알려진 이탈리아 화가, 주세페 기슬란디의 '여인의 초상화'라는 작품입니다.



해당 작품을 빼앗긴 미술상은 1930년대 후반 나치의 박해를 받던 유대인 동료들의 탈출을 도운 인물로, 1940년 본인도 네덜란드에서 탈출하던 도중 바다에 빠져 숨졌습니다.



이후 나치 고위 인사들은 그가 소유했던 작품 1,100점 이상을 강제로 매입했고 전후, 일부 작품은 독일에서 회수돼 네덜란드 국립 미술관에 전시되기도 했습니다.



하지만, 주세페 기슬란디의 '여인의 초상화'는 최근까지도 행방이 묘연한 상태였는데요.



네덜란드 언론사 AD의 취재 결과 나치 친위대 장교이자, '나치 2인자' 헤르만 괴링의 수석 재정 보좌관이었던 프리드리히 카드기엔이 해당 작품을 소유하고 있었던 거로 추정됩니다.



AD와 가디언 등 외신은 작품이 걸려있던 부동산 웹사이트 사진 속 주택은, 그 카드기엔의 딸이 소유한 것이라고 보도했습니다.



지금까지 뉴스의 2면이었습니다.



그래픽:강민수/자료조사:권애림/영상편집:김주은



