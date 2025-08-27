재난·기후·환경

강릉 가뭄 대책 회의…남대천 활용·인근 지자체 용수 지원

입력 2025.08.27 (15:32) 수정 2025.08.27 (15:38)

강원도 강릉 지역의 가뭄이 이어지고 있는 가운데 정부가 관련 기관, 지자체와 대책 회의를 열었습니다.

윤호중 행정안전부 장관은 오늘(27일) 오후 강릉시청에서 관련 부처와 기관, 지자체 관계자 등이 참석한 가운데 가뭄 대책 회의를 열고 "활용 가능한 행정력을 모두 동원하겠다"고 말했습니다.

윤 장관은 "당분간 가뭄 상황을 해소할 정도의 강수 전망은 없는 상태"라며 "상황이 더욱 악화할 것으로 보인다"고 언급했습니다.

그러면서 "강릉시의 노력만으로는 해결이 어려운 상황으로 관계 기관 간 협업이 절실히 필요하다"고 밝혔습니다.

이와 관련해 윤 장관은 "강원특별자치도와 강릉시는 남대천 용수와 오봉저수지의 남은 물을 활용하기 위한 시설과 장비 설치를 적극 추진해달라"고 말했습니다.

현재 강릉에서는 남대천 용수를 활용하기 위한 사업이 진행되고 있는데, 정부는 이를 통해 이달 말부터는 하루 1만 톤가량의 용수 공급이 가능할 것으로 내다보고 있습니다.

윤 장관은 또, 환경부와 수자원공사에는 먹는 물 지원을 요청하는 동시에 "도암댐 용수 공급 등 대체 수원 확보를 위해 기관 간 협의를 신속히 추진해달라"고 요청했습니다.

아울러 농림축산식품부와 농어촌공사는 농업용수 공급 중단에 따른 농작물 피해를 막기 위한 예방 조치를 실시하고, 국방부와 소방청은 보유 급수차를 활용해 용수 지원에 협조해달라고 덧붙였습니다.

강릉 지역의 최근 6개월 강수량은 평년 대비 절반 수준에 머무르고 있으며, 오늘 기준 주요 수원인 오봉저수지의 저수율은 16.4%까지 떨어졌습니다.

윤 장관은 회의에 앞서 오봉저수지를 찾아 양수기 설치 상황 등을 점검했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

