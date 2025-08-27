서울공항 주변 고도제한 추가 완화 필요성 담은 용역, 내년 1월 완료

경기 성남시가 용역을 진행 중인 고도제한 완화 방안 연구 결과가 내년 초에 완료될 예정입니다.



시는 오늘 시청 온누리에서 '제3차 고도제한 완화방안 연구 및 자문 용역'과 관련한 제2차 주민설명회를 연 자리에서 이같이 말했습니다.



이는 지금까지 진행된 용역 상황을 시민들에게 설명하고 주민 의견을 듣기 위해 마련됐습니다.



용역을 수행하고 있는 한국항공운항학회 송병흠 책임연구원에 따르면, 서울공항을 선회 접근하는 경로를 현재보다 서쪽으로 이동하는 방안과 특별 선회접근 방식을 도입하는 방안 등을 통해 고도제한을 중장기적으로 현재보다 더 낮추는 제안들이 담길 것으로 알려졌습니다.



다만, 이번 주민설명회 과정에서 서울공항을 선회해 접근하는 비행 경로를 지금보다 서쪽으로 옮기는 방안을 두고 일부 지역 주민들은 우려를 제기하기도 했습니다.



성남시 관계자는 "현재 진행 중인 용역은 전날(26일) 시행된 '군사기지 및 군사시설 보호법 시행령'에 따른 군 공항 주변 고도제한 완화와 별개로 성남 주민들의 재산권 행사를 강화하고 건축물 높이 제한을 더 풀 수 있는 방안을 찾는 것"이라고 설명했습니다.



