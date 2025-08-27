‘북한강 시신 유기’ 양광준, 2심도 무기징역

여성 군무원을 살해한 뒤 시신을 북한강에 유기한 혐의를 받아온 전직 육군 장교에게 2심 재판에서도 무기징역이 내려졌습니다.



서울고등법원 춘천재판부 형사1부는 오늘(27일) 1심에서 무기징역형을 선고받았던 양광준 씨에 대한 항소심 선고 공판에서 양 씨의 항소를 기각했습니다.



재판부는 “범행 수법이 매우 잔혹하고, 인간에 대한 최소한의 존중도 찾아볼 수 없다”고 지적했습니다.



우발적인 범행이라는 양 씨 주장에 대해선 “시신 훼손과 은닉은 그 자체로 우발적일 수 없다”며 양 씨가 피해자와 피해자 주변의 관계도 모두 파괴했다고 비판했습니다.



양 씨는 지난해 10월 내연 관계에 있던 군무원을 살해한 뒤 시신을 훼손해 북한강에 유기한 혐의로 기소됐습니다.



1심에서는 반성문을 7차례 제출한 양 씨는, 항소심에선 재판부에 반성문을 130여 차례 제출한 것으로 알려졌습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 강원경찰청 제공]



