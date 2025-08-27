‘북한강 시신 유기’ 양광준, 2심도 무기징역
입력 2025.08.27 (15:33) 수정 2025.08.27 (15:39)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
여성 군무원을 살해한 뒤 시신을 북한강에 유기한 혐의를 받아온 전직 육군 장교에게 2심 재판에서도 무기징역이 내려졌습니다.
서울고등법원 춘천재판부 형사1부는 오늘(27일) 1심에서 무기징역형을 선고받았던 양광준 씨에 대한 항소심 선고 공판에서 양 씨의 항소를 기각했습니다.
재판부는 “범행 수법이 매우 잔혹하고, 인간에 대한 최소한의 존중도 찾아볼 수 없다”고 지적했습니다.
우발적인 범행이라는 양 씨 주장에 대해선 “시신 훼손과 은닉은 그 자체로 우발적일 수 없다”며 양 씨가 피해자와 피해자 주변의 관계도 모두 파괴했다고 비판했습니다.
양 씨는 지난해 10월 내연 관계에 있던 군무원을 살해한 뒤 시신을 훼손해 북한강에 유기한 혐의로 기소됐습니다.
1심에서는 반성문을 7차례 제출한 양 씨는, 항소심에선 재판부에 반성문을 130여 차례 제출한 것으로 알려졌습니다.
[사진 출처 : 연합뉴스 / 강원경찰청 제공]
서울고등법원 춘천재판부 형사1부는 오늘(27일) 1심에서 무기징역형을 선고받았던 양광준 씨에 대한 항소심 선고 공판에서 양 씨의 항소를 기각했습니다.
재판부는 “범행 수법이 매우 잔혹하고, 인간에 대한 최소한의 존중도 찾아볼 수 없다”고 지적했습니다.
우발적인 범행이라는 양 씨 주장에 대해선 “시신 훼손과 은닉은 그 자체로 우발적일 수 없다”며 양 씨가 피해자와 피해자 주변의 관계도 모두 파괴했다고 비판했습니다.
양 씨는 지난해 10월 내연 관계에 있던 군무원을 살해한 뒤 시신을 훼손해 북한강에 유기한 혐의로 기소됐습니다.
1심에서는 반성문을 7차례 제출한 양 씨는, 항소심에선 재판부에 반성문을 130여 차례 제출한 것으로 알려졌습니다.
[사진 출처 : 연합뉴스 / 강원경찰청 제공]
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- ‘북한강 시신 유기’ 양광준, 2심도 무기징역
-
- 입력 2025-08-27 15:33:46
- 수정2025-08-27 15:39:41
여성 군무원을 살해한 뒤 시신을 북한강에 유기한 혐의를 받아온 전직 육군 장교에게 2심 재판에서도 무기징역이 내려졌습니다.
서울고등법원 춘천재판부 형사1부는 오늘(27일) 1심에서 무기징역형을 선고받았던 양광준 씨에 대한 항소심 선고 공판에서 양 씨의 항소를 기각했습니다.
재판부는 “범행 수법이 매우 잔혹하고, 인간에 대한 최소한의 존중도 찾아볼 수 없다”고 지적했습니다.
우발적인 범행이라는 양 씨 주장에 대해선 “시신 훼손과 은닉은 그 자체로 우발적일 수 없다”며 양 씨가 피해자와 피해자 주변의 관계도 모두 파괴했다고 비판했습니다.
양 씨는 지난해 10월 내연 관계에 있던 군무원을 살해한 뒤 시신을 훼손해 북한강에 유기한 혐의로 기소됐습니다.
1심에서는 반성문을 7차례 제출한 양 씨는, 항소심에선 재판부에 반성문을 130여 차례 제출한 것으로 알려졌습니다.
[사진 출처 : 연합뉴스 / 강원경찰청 제공]
서울고등법원 춘천재판부 형사1부는 오늘(27일) 1심에서 무기징역형을 선고받았던 양광준 씨에 대한 항소심 선고 공판에서 양 씨의 항소를 기각했습니다.
재판부는 “범행 수법이 매우 잔혹하고, 인간에 대한 최소한의 존중도 찾아볼 수 없다”고 지적했습니다.
우발적인 범행이라는 양 씨 주장에 대해선 “시신 훼손과 은닉은 그 자체로 우발적일 수 없다”며 양 씨가 피해자와 피해자 주변의 관계도 모두 파괴했다고 비판했습니다.
양 씨는 지난해 10월 내연 관계에 있던 군무원을 살해한 뒤 시신을 훼손해 북한강에 유기한 혐의로 기소됐습니다.
1심에서는 반성문을 7차례 제출한 양 씨는, 항소심에선 재판부에 반성문을 130여 차례 제출한 것으로 알려졌습니다.
[사진 출처 : 연합뉴스 / 강원경찰청 제공]
-
-
조휴연 기자 dakgalbi@kbs.co.kr조휴연 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.