[월드 플러스] “플러스 사이즈 승객은 추가 비용”…미 항공사 새 규정 논란

동영상 고정 취소

지구촌의 다양한 소식을 전해드리는 월드 플러스입니다.



미국의 한 저가항공사가 내년부터 체격이 큰 승객은 반드시 좌석을 추가 구매해야 한다고 발표해 논란이 커지고 있습니다.



미국 사우스웨스트 항공은 최근 변경된 항공사 규정을 공개했는데요.



해당 규정은 양쪽 팔걸이를 모두 내린 상태에서 승객의 체격이 옆좌석을 침범할 정도로 크다면, 사전에 추가 좌석을 반드시 구매해야 한다고 명시하고 있습니다.



그동안에는 체격 큰 승객들이 미리 추가 좌석 비용을 지불하면 추후 환불해 주거나 공항 카운터에서 추가 좌석을 무료로 요청할 수 있었습니다.



일각에선 항공사의 만성적 실적 부진이 이번 규정 개정의 배경이라고 분석하고 있는데요.



하지만 새 규정을 놓고 관련 단체와 일부 고객 등은 소비자 차별이자 포용성 후퇴라며 반발하고 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!