‘오송 지하차도 참사’ 국정조사계획서, 국회 본회의 통과…사고 774일 만

2023년 7월 14명이 숨진 '충북 오송 지하차도 참사'에 대한 국정조사 계획서가 국회 본회의를 통과했습니다.



국회는 오늘(27일) 오후 본회의에서 '오송 지하차도 참사 진상규명과 재발 방지 대책 마련을 위한 국정조사계획서 승인의 건'을 재석 163명 중 찬성 161명, 기권 2명으로 의결했습니다.



지난해 8월 더불어민주당·조국혁신당·진보당·기본소득당·사회민주당 등 의원 188명이 국정조사를 요구한 지 1년여 만이자, 사고 774일 만입니다.



이번 국정조사는 오늘부터 다음 달 25일까지 30일간 진행되며, 필요할 경우 국회 본회의 의결로 연장할 수 있습니다.



조사 대상 기관은 국무조정실, 행정안전부, 환경부, 국토교통부, 행정중심복합도시건설청(행복청), 충청북도, 청주시, 대검찰청, 경찰청, 소방청, 금호건설, 일진건설산업, ㈜이산 등입니다.



국회는 관련기관 보고와 서류제출 및 검증, 증인과 참고인에 대한 청문회 등을 진행해 참사 책임 소재를 규명하고 재발 방지 대책을 마련할 방침입니다.



우원식 국회의장은 국정조사계획가 통과된 뒤 "벌써 해야 했음에도 불구하고 작년 비상계엄과 올해 대통령 선거, 여야 합의를 이루는 과정으로 인해 이제야 시작하게 돼서 정말 죄송하다"고 말했습니다.



그러면서 "참사의 원인과 책임 소재를 비롯한 진상 규명이 유가족과 생존자들의 여전한 고통을 치유하고 안전한 사회를 만드는 출발점이 되기를 기대한다"고 밝혔습니다.



이강일·이광희·이연희·송재봉·임호선 등 더불어민주당 소속 충북 지역 국회의원들은 오늘 본회의 종료 뒤 참사 유가족들과 함께 기자회견을 열고 철저한 진상 규명을 재차 약속했습니다.



이연희 의원은 "피해자와 유가족들이 제기하는 모든 의혹을 조사하겠다"며 "재발 방지를 위한 실효적 대안도 반드시 마련하겠다. 의혹을 밝히는 데 그치지 않고, 이번 참사를 교훈 삼아 재난 상황에서 국가와 지방자치단체의 역할, 책임, 유기적인 협업 시스템을 재정비하겠다"고 강조했습니다.



당초 여야는 이번 국정조사계획서 처리에 합의했지만, 국민의힘 의원들이 국가인권위원회 위원 선출안 부결에 항의하며 퇴장하면서 더불어민주당과 진보성향 야당 주도로 계획서가 통과됐습니다.



오송 참사는 2023년 7월 15일 오전 8시 40분쯤 충북 청주시 흥덕구 오송읍 궁평2지하차도가 인근 미호강 범람으로 침수되면서 발생했습니다. 이 사고로 14명이 숨지고, 16명이 다쳤습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



