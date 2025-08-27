광주시·전남도, ‘특별광역연합’ 추진 선포식
입력 2025.08.27 (15:35)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
출처 : 전남도
광주시와 전남도가 국토균형발전과 지역 소멸 위기 극복을 위해 ‘특별광역연합’을 추진하기로 했습니다.
광주시와 전라남도는 나주시청에서 광주·전남 특별광역연합 선포식을 열고 초광역 협력 기반을 구축하기 위한 공동 협약을 맺었습니다.
양 시도는 이를 통해 중앙정부의 지원이 담보된 이재명 정부의 5극3특 전략을 선도하겠다고 밝혔습니다.
양 시도는 올 연말 특별광역연합 출범을 목표로 합동추진단을 구성해 공동 사무 등을 발굴하기로 했습니다.
광주·전남 특별광역연합 1호 공동 사무로는 정부의 예비타당성 조사에서 탈락한 ‘광주~나주광역철도’ 재추진이 선정됐습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 광주시·전남도, ‘특별광역연합’ 추진 선포식
-
- 입력 2025-08-27 15:35:34
광주시와 전남도가 국토균형발전과 지역 소멸 위기 극복을 위해 ‘특별광역연합’을 추진하기로 했습니다.
광주시와 전라남도는 나주시청에서 광주·전남 특별광역연합 선포식을 열고 초광역 협력 기반을 구축하기 위한 공동 협약을 맺었습니다.
양 시도는 이를 통해 중앙정부의 지원이 담보된 이재명 정부의 5극3특 전략을 선도하겠다고 밝혔습니다.
양 시도는 올 연말 특별광역연합 출범을 목표로 합동추진단을 구성해 공동 사무 등을 발굴하기로 했습니다.
광주·전남 특별광역연합 1호 공동 사무로는 정부의 예비타당성 조사에서 탈락한 ‘광주~나주광역철도’ 재추진이 선정됐습니다.
-
-
최정민 기자 cjmin@kbs.co.kr최정민 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
광주-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.