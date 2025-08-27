광주시·전남도, ‘특별광역연합’ 추진 선포식

출처 : 전남도 출처 : 전남도

광주시와 전남도가 국토균형발전과 지역 소멸 위기 극복을 위해 ‘특별광역연합’을 추진하기로 했습니다.광주시와 전라남도는 나주시청에서 광주·전남 특별광역연합 선포식을 열고 초광역 협력 기반을 구축하기 위한 공동 협약을 맺었습니다.양 시도는 이를 통해 중앙정부의 지원이 담보된 이재명 정부의 5극3특 전략을 선도하겠다고 밝혔습니다.양 시도는 올 연말 특별광역연합 출범을 목표로 합동추진단을 구성해 공동 사무 등을 발굴하기로 했습니다.광주·전남 특별광역연합 1호 공동 사무로는 정부의 예비타당성 조사에서 탈락한 ‘광주~나주광역철도’ 재추진이 선정됐습니다.