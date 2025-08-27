전남 최대 규모 ‘나주 공공산후조리원’ 내년 2월 재개원

출처 : 나주시 출처 : 나주시

나주 빛가람동에 위치한 전남 최대 규모의 공공산후조리원이 기능보강 공사를 거쳐 재개원합니다.내년 2월 재개원하는 나주 공공산후조리원은 산모실을 18실로 확대하고 마사지실과 요가실 등 힐링 프로그램실, 임산부 전용 승강기를 신설해 더 넓고 쾌적하며 안전한 환경을 제공할 예정입니다.한편 나주시는 공공산후조리원 이용 예정 산모의 불편함을 최소화하기 위해 나주 지역 산모들이 주소지 이전이나 별도의 행정절차 없이 해남 등 다른 전남 공공산후조리원을 이용할 수 있도록 지원하고 있습니다.