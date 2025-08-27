조국혁신당 1호 단체장 정철원 담양군수, 조국에 지역현안 건의
입력 2025.08.27 (15:35)
출처 : 담양군
정철원 담양군수가 담양군청을 방문한 조국 조국혁신당 혁신정책연구원장과 만나 지역 현안을 논의하고 당 차원의 협력을 요청했습니다.
조국혁신당의 제1호 단체장인 정 군수는 담양군의 주요 정책과 현안을 설명하며 경마 공원 유치와 지역공중보건의 확대 배치 등을 건의했고, 이와 관련한 현안 사업 건의서를 전달했습니다.
이에 대해 조국 연구원장은 "담양의 발전이 당의 성과와도 맞닿아있는 만큼 최선을 다해 지원하겠다"고 밝혔습니다.
정철원 담양군수가 담양군청을 방문한 조국 조국혁신당 혁신정책연구원장과 만나 지역 현안을 논의하고 당 차원의 협력을 요청했습니다.
조국혁신당의 제1호 단체장인 정 군수는 담양군의 주요 정책과 현안을 설명하며 경마 공원 유치와 지역공중보건의 확대 배치 등을 건의했고, 이와 관련한 현안 사업 건의서를 전달했습니다.
이에 대해 조국 연구원장은 "담양의 발전이 당의 성과와도 맞닿아있는 만큼 최선을 다해 지원하겠다"고 밝혔습니다.
-
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.