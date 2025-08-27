광주

전남도, 특별재난지역 농기계 임대사업소 임대료 면제

입력 2025.08.27 (15:35)

출처 : 전남도

전라남도가 지난 달 집중호우로 피해를 입은 특별재난지역 농업인의 경제적 부담을 덜어주기 위해 농기계 임대사업소 임대료를 면제합니다.

이번 조치는 지난 달 16일부터 20일까지 발생한 집중호우 피해에 대한 정부의 후속 조치에 따른 것으로 특별재난지역 피해 농업인이 거주지 읍면동 행정복지센터를 방문해 피해사실을 신고한 뒤 시군에서 재난안전관리시스템을 통해 피해 여부를 확인하고 나면 농기계 임대료를 전액 면제 받을 수 있습니다.

임대료 면제는 피해 복구가 완료될 때까지 지속되며, 면제 대상 기종과 기간은 각 시군 임대사업소 운영 상황에 따라 조정될 예정입니다.

