전남도, 특별재난지역 농기계 임대사업소 임대료 면제
입력 2025.08.27 (15:35)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
출처 : 전남도
전라남도가 지난 달 집중호우로 피해를 입은 특별재난지역 농업인의 경제적 부담을 덜어주기 위해 농기계 임대사업소 임대료를 면제합니다.
이번 조치는 지난 달 16일부터 20일까지 발생한 집중호우 피해에 대한 정부의 후속 조치에 따른 것으로 특별재난지역 피해 농업인이 거주지 읍면동 행정복지센터를 방문해 피해사실을 신고한 뒤 시군에서 재난안전관리시스템을 통해 피해 여부를 확인하고 나면 농기계 임대료를 전액 면제 받을 수 있습니다.
임대료 면제는 피해 복구가 완료될 때까지 지속되며, 면제 대상 기종과 기간은 각 시군 임대사업소 운영 상황에 따라 조정될 예정입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 전남도, 특별재난지역 농기계 임대사업소 임대료 면제
-
- 입력 2025-08-27 15:35:35
전라남도가 지난 달 집중호우로 피해를 입은 특별재난지역 농업인의 경제적 부담을 덜어주기 위해 농기계 임대사업소 임대료를 면제합니다.
이번 조치는 지난 달 16일부터 20일까지 발생한 집중호우 피해에 대한 정부의 후속 조치에 따른 것으로 특별재난지역 피해 농업인이 거주지 읍면동 행정복지센터를 방문해 피해사실을 신고한 뒤 시군에서 재난안전관리시스템을 통해 피해 여부를 확인하고 나면 농기계 임대료를 전액 면제 받을 수 있습니다.
임대료 면제는 피해 복구가 완료될 때까지 지속되며, 면제 대상 기종과 기간은 각 시군 임대사업소 운영 상황에 따라 조정될 예정입니다.
-
-
최정민 기자 cjmin@kbs.co.kr최정민 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
광주-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.