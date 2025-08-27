[월드 플러스] 호수 위에서 ‘빙글빙글’…물 담다가 추락한 소방 헬기
입력 2025.08.27 (15:35) 수정 2025.08.27 (15:43)
서서히 호수 위로 소방 헬리콥터 한 대가 다가옵니다.
밑에 달린 물주머니, 이른바 '밤비버킷'을 호수에 담갔다가 다시 위로 올라가려는 순간!
갑자기 헬리콥터가 중심을 잃고 빙글빙글 돌더니 이내 호수로 추락하고 맙니다.
지난 24일, 프랑스 피니스테르주의 한 호수에서 발생한 일인데요.
르 파리지앵은 추락한 소방 헬리콥터는 인근의 산불을 끄기 위해 투입됐다고 전했습니다.
헬기에 타고 있던 조종사와 소방관은 다행히 무사히 구조된 것으로 알려졌습니다.
르 파리지앵은 해당 사고 이후 항공 소방 안전 강화에 대한 목소리가 커지고 있다고 전했는데요.
프랑스 민간항공 조사 분석국은 지난 화요일, 해당 기체를 수거해 정확한 사고 원인을 조사하고 있습니다.
