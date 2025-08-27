[월드 플러스] “짧다고 얕보지 마세요”…국제 웰시코기 레이스 대회

동영상 고정 취소

경기장을 가득 채운 관중들의 환호 속에 출발선을 박차고 내달리는 선수들.



특유의 짧은 다리가 매력인 웰시코기들입니다.



이곳은 리투아니아에서 열린 국제 코기 레이스 현장인데요.



과거 짧은 다리로도 가축몰이견으로 이름을 날렸던 웰시코기들의 능력과 지금도 세계 곳곳에서 사랑받고 있는 이 견종의 매력을 널리 알리기 위해 2020년부터 해마다 열리고 있다고 합니다.



올해는 영국, 독일, 이탈리아, 미국 등 세계 여러 나라에서 온 120마리의 웰시코기와 그의 가족들이 도전장을 내밀었고요.



이들의 달리기 승부와 특별 패션쇼 행사 등을 보기 위해 7천 명이 넘는 인파가 모였다고 합니다.



