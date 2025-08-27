[월드 플러스] 인도 지하철에서 벌어진 두 여성의 난투극, 왜?

동영상 고정 취소

지하철 객차 안, 두 명의 여성이 의자 위에서 몸싸움을 벌입니다.



서로의 머리를 잡은 채 놓지를 않는데요.



다른 승객이 말려봐도 소용없습니다.



현지 시각 23일, SNS에 올라온 영상인데요.



인도 방송사, NDTV는 델리의 한 지하철 안에서 벌어진 일이라고 전했습니다.



두 여성은 말다툼을 하다 이내 몸싸움까지 하게 된 거라는데요.



NDTV는 이 여성들이 좌석을 놓고 다투기 시작했다고 알려졌지만, 당시 지하철 안에 빈자리가 많았기 때문에 선뜻 이해하기 어려운 상황이라 전했습니다.



그러면서, 지하철에서 이처럼 다툼이 벌어지는 건 드문 일이 아니라면서, 올해 초에도 델리의 지하철에서 좌석 하나를 두고 두 여성이 몸싸움을 벌인 일이 있었다고 덧붙였습니다.



