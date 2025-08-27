정치

‘참전유공자법 개정안’ 국회 통과…유공자 배우자 생계지원 확대

입력 2025.08.27 (15:36) 수정 2025.08.27 (16:54)

참전유공자가 사망한 경우 그 배우자에게 생계지원금을 대신 지급할 수 있도록 하는 내용을 담은 '참전유공자 예우법 개정안'이 국회를 통과했습니다.

국회는 오늘(27일) 오후 본회의에서 이 같은 내용을 담은 '참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률 일부개정안'을 재석 167명 중 찬성 167명으로 의결했습니다.

이번 개정안은 공포 후 6개월이 지난 날부터 시행됩니다.

이와 함께, 벤처기업 등에 투자하는 '기업성장집합투자기구(BDC)' 도입을 핵심으로 하는 '자본시장법 개정안'이 국회를 통과했습니다.

위법한 하도급 거래 행위 금지를 법원에 청구할 수 있게 하는 '하도급법 개정안'과 한국산업은행의 법정자본금 상한을 현행 30조 원에서 45조 원으로 높이는 '한국산업은행법 개정안'도 국회를 통과했습니다.

교육 목적이나 긴급 상황 등 학교장과 교원이 허용하는 경우 외에는 학생의 수업 중 휴대전화 등 스마트기기 사용을 제한하는 내용을 담은 '초·중등교육법 개정안'도 본회의에서 처리됐습니다.

초·중등교육법 개정안의 경우 재석 163명 중 찬성 115명, 반대 31명, 기권 17명으로 처리돼 조국혁신당·진보당·기본소득당·사회민주당은 물론, 여당인 더불어민주당 안에서도 상당수 의원이 반대·기권 표를 던졌습니다.

이밖에 공유수면 관리법·선박직원법·선원법·수산업법·수산업협동조합법·한국해양진흥공사법·어선법 개정안 등 모두 14개 법안이 오늘 국회 본회의 문턱을 넘었습니다.

당초 여야는 14개 법안 처리에 합의했지만, 국민의힘 의원들이 국민의힘 몫 국가인권위원회 위원 선출안 부결에 항의하며 퇴장하면서 법안은 더불어민주당과 진보성향 야당 주도로 통과됐습니다.

