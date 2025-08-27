[월드24 날씨] 이라크, 극한 가뭄에 습지 메말라

동영상 고정 취소

이라크에선 극심한 가뭄에 습지가 메말라가고 있습니다.



특히 이라크 남부 지역에선 습지 면적이 줄어들면서 들소 방목이 어려워져 들소 숫자마저 감소하고 있습니다.



올해 일부 이라크 지역엔 한낮에 50도를 넘나드는 폭염이 나타났는데요.



여기에 강수량까지 줄어들어 습지는 더 말라버렸습니다.



전문가들은 극한 가뭄이 지속되면서 수천 년간 이어진 삶의 방식이 위협받고 있다고 전했습니다.



다음은 대륙별 내일 날씨 살펴보겠습니다.



우리나라는 다시 폭염특보가 확대되고 있습니다.



내일은 구름이 많은 날씨가 이어지겠고, 서울의 낮 기온은 32도가 예상됩니다.



습도가 높아서 체감온도는 더 높겠습니다.



마닐라는 대기가 불안정해 소나기가 오는 곳이 있겠습니다.



두바이는 한낮 기온이 46도까지 치솟아 오늘보다 더 덥겠습니다.



로마는 8월 한 달 동안 평균 사흘 정도로 비가 내리는 날이 적은데요.



내일은 비가 내리고 벼락이 치는 곳이 있겠습니다.



로스앤젤레스에선 짙은 안개가 끼며 시야가 답답하겠습니다.



워싱턴은 맑은 하늘에 일교차가 10도 이상 크게 벌어지겠습니다.



세계 날씨 전해드렸습니다.



최현미 기상캐스터/그래픽:김유진



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!