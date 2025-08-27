‘3명 사망’ 레미콘 공장 질식 사고 압수수색

지난 21일 전남 순천 레미콘 공장에서 근로자 3명이 가스 질식으로 숨진 사고와 관련해 경찰과 고용노동부가 강제수사에 나섰습니다.



전남경찰청과 광주지방고용노동청은 오늘 전남 순천의 해당 레미콘 제조업체를 압수수색했습니다.



광주지방고용노동청은 경찰과 함께 유해 물질 취급과 보관 관련 자료, 관계자들의 휴대전화 등을 확보하고, 탱크 내부 밀폐공간 작업 시 보건 수칙 준수 여부를 살필 계획입니다.



경찰 과학수사팀도 투입돼 사고가 난 시멘트 혼화제 보관 탱크 등에 대해 현장 조사를 진행했습니다.



노동청은 이번 압수수색을 통해 확보한 증거자료를 바탕으로 산업안전보건법과 중대재해처벌법 위반 여부를 신속하게 수사하겠다고 밝혔습니다.



앞서 지난 21일 전남 순천시 소재 레미콘 제조업체의 혼화제 저장탱크 안에서 작업하던 노동자 1명이 쓰러지자, 이를 구조하려던 동료 2명이 탱크 내부로 들어갔다가 3명 모두 가스에 중독됐습니다.



이 사고로 2명은 당일 숨졌고 1명은 치료를 받다 사흘 뒤인 24일 숨졌습니다.



