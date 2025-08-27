“산불 횟수·위력 증가…기후재난으로 인식해야”

국내에서 발생하는 산불의 횟수와 위력이 증가하고 있는 것으로 나타났습니다.



그린피스와 서울대 환경대학원이 오늘(27일) 국회 토론회에서 발표한 공동 연구에 따르면, 미국항공우주국(NASA) 위성에 포착된 국내 산불 화점 수는 연평균 약 34개씩 늘어나고 있으며 ‘방출 복사력’ 역시 매년 0.1MW 증가한 것으로 분석됐습니다.



방출 복사력은 산불이 순간적으로 내뿜는 열 출력을 나타내는 지표로, 값이 클수록 단위 시간당 화재 강도가 세다는 의미입니다.



심혜영 그린피스 선임연구원은 “위성 자료는 한국의 산불이 발생 빈도 뿐 아니라 위력면에서도 강력해지고 있음을 명백히 보여준다”며 “산불을 인위적 실화로 보는 시각에서 벗어나 ‘복합기후재난’으로 인식하고 정책 패러다임을 전환해야 한다”고 말했습니다.



윤순진 서울대 환경대학원 교수도 미국 캘리포니아주의 사례를 들어 산불 대응 체계를 기후재난 차원에서 전면 개편해야 한다고 주장했습니다.



윤 교수는 “산림청의 올해 산불 관련 예산 6천여억 원 가운데 90%가 대응과 복구에만 쓰이고 있고, 예방 부분 예산은 감소 추세를 보인다”며 “재난 대응이 과거 방식에 머문다면 기후위기 시대의 재난은 감당할 수 없다”고 밝혔습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!