‘스마트기기 사용 제한’ 초·중등교육법 개정안 본회의 통과…내년 3월 시행

교내 스마트기기 사용을 제한하는 초·중등교육법 개정안이 국회 본회의를 통과했습니다.



교육부는 오늘(27일) 국회 본회의에서 이와 같은 내용을 담은 초·중등교육법 일부개정법률안이 의결됐다고 밝혔습니다.



개정안은 학생이 수업 중에 휴대전화 등 스마트기기를 사용하는 건 ▲장애가 있거나 특수교육이 필요한 학생 등이 보조기기로 사용하는 경우 ▲교육의 목적으로 사용하는 경우로 제한했습니다.



또, 학생의 학습권 보호와 교원의 교육활동을 위해 교내 스마트기기 사용·소지를 제한할 수 있는 근거도 마련됐습니다.



이와 함께, 학교의 장은 교육기본법 제22조의 5에 따라 스마트기기 사용에 관한 소양 교육이 이루어지도록 노력해야 한다는 내용도 함께 들어있습니다.



개정안의 시행 시기는 내년 3월 1일부터입니다.



[사진 출처 : 게티이미지]



