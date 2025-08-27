사회

이진숙 “방통위 개편안 중 ‘임기 중단’ 부칙 반대”

입력 2025.08.27 (15:46) 수정 2025.08.27 (15:49)

  이진숙 "방통위 개편안 중 '임기 중단' 부칙 반대"
    입력 2025-08-27 15:46:13
    수정2025-08-27 15:49:11
    사회
이진숙 방송통신위원장이 더불어민주당 김현 의원이 발의한 ‘시청각미디어통신위원회 설치법’ 중 자신의 임기가 중단되는 ‘부칙’ 과 관련해 반대 입장을 거듭 밝힌 것으로 확인됐습니다.

오늘(27일) 국회 과방위 수석전문위원의 이 법안 검토보고서에 따르면 방통위는 “김현 의원안에 대해 방송, 통신, OTT, 디지털 콘텐츠 등 시청각미디어 전반을 포함하는 정책을 일원화하는 제정안의 취지에는 공감한다”고 밝혔습니다.

그러면서 “다만, 상임위원이 한 명인 상황에서 공식 의견을 낼 수는 없으나 방송통신위원장은 부칙 제4조에 대해서는 동의하지 않는다는 입장”이라고 덧붙였습니다.

김 의원이 발의한 시청각미디어통신위원회 설치법은 방통위를 폐지하고 대통령 소속 ‘시청각미디어통신위원회’를 신설해 방송과 OTT, 디지털 플랫폼 업무를 맡기는 게 핵심입니다.

특히 법안의 부칙 제4조는 “이 법 시행 당시 방송통신위원회 소속 공무원(정무직은 제외한다)은 시청각미디어통신위원회 소속 공무원으로 본다”고 규정해, 이 위원장의 임기는 법 시행일에 중단됩니다

동시에 방송통신심의위원회도 ‘시청각미디어통신심의위원회’로 명칭을 바꾸고, 위원장이 위헌·위법행위를 한 경우, 국회가 탄핵 소추를 의결하도록 허용했습니다.

이와 관련해 방심위는 “심의 위원장을 정무직공무원으로 임명하는 절차는 일반적이지 않고, 심의위를 민간 독립기구로 설치한 근본 취지에 반하며, 위헌성 문제가 제기될 수 있다는 의견”이라고 밝혔습니다.

또 “‘온라인 동영상 서비스’ 관련 심의의 경우 범주와 개념, 다른 법률과의 관계 등에 있어서 규제자 및 수범자의 예측 가능성이 높지 않아 보다 면밀한 검토가 필요하다”는 의견을 냈습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
김민철
김민철 기자

