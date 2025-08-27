사회

직장 상사에 지적받자 스토킹한 남성과 모친 검찰 송치

입력 2025.08.27 (15:54) 수정 2025.08.27 (16:00)

직장 동료에게 지속적으로 욕설이 섞인 문자 등을 보낸 혐의를 받는 남성과 모친이 검찰에 넘겨졌습니다.

서울 강서경찰서는 지난 25일 스토킹처벌법 위반 혐의로 A 씨와 그의 모친을 불구속 송치했다고 오늘(27일) 밝혔습니다.

피해자의 부하직원이었던 A 씨는 업무상 지적을 받자 2주 동안 피해자에게 욕설이 섞인 문자를 보내거나 전화를 건 혐의를 받고 있습니다.

이에 피해자가 A 씨를 경찰에 신고하자, 이 사실을 안 A 씨의 모친도 피해자에게 위협이 되는 내용의 문자를 지속해 보낸 것으로 조사됐습니다.

사건을 수사해 온 경찰은 A 씨를 상대로 긴급응급조치(주거지 접근제한)를 하는 과정에서, 피해자 주소지가 입력된 통보서를 실수로 피의자인 A 씨 휴대전화로 보냈다가 피해자에게 사과하기도 했습니다.

강서경찰서는 주소를 유출한 경찰관에 대해 감찰을 진행하고 있습니다.

