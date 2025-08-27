[사사건건] 장동혁호, 포용할까? 갈 길 갈까?

■ 방송시간 : 8월 27일(수) 16:00~17:00 KBS1■ 진행 : 김용준 기자■ 출연 : 김지호 / 더불어민주당 대변인 · 김종혁 / 전 국민의힘 최고위원◎김용준: 시청자 여러분, 안녕하십니까? 8월 27일 수요일 사사건건입니다. 이재명 대통령이 미국 방문 마지막 일정을 소화하고 귀국길에 올랐습니다. 정치권 평가 들어보겠습니다. 윤 전 대통령의 계엄 선포를 막지 못하고 방조한 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리에 대한 구속영장 실질심사가 진행 중입니다. 결과는 어떻게 나올까요? 더불어민주당 김지호 대변인, 국민의힘 고양병 당협위원장인 김종혁 전 최고위원과 함께합니다. 어서 오십시오.▼김지호: 안녕하십니까?▼김종혁: 안녕하세요?◎김용준: 안녕하십니까? 이재명 대통령이 3박 6일간 순방을 마치고 귀국길에 올랐습니다. 방미 마지막 일정으로 한미 조선업 협력의 상징인 필라델피아 필리 조선소를 찾았습니다. 뉴욕타임스의 경우 이 대통령이 트럼프 대통령의 저서 거래의 기술을 읽으면서 연구한 점이 첫 양자 회담에 도움이 됐다고 보도를 했습니다. 두 분께 짧은 총평을 들어보겠습니다. 우선 김 대변인님, 총평 들어오겠습니다.▼김지호: 저는 어려운 대외 여건 속에서도 이재명 대통령과 외교 안보 협상팀이 선전했고 참 애 많이 썼다. 준비된 외교 협상력을 보여줬다, 이렇게 평가하고요. 여러 가지 면에서 보면 전쟁도 일어나고 있고 관세 폭탄에 약육강식의 외교전이 벌어지고 있는데, 그래도 주변 국가들에 비해서 대한민국의 국익을 지켰고 사실은 대한민국의 유일한 동맹 국가가 미국 아니겠습니까? 미국을 상대로 굉장히 의미 있는 그러한 첫 외교 현안을 또 협상을 풀어냈다, 이렇게 평가합니다. 앞으로 현안이 많겠지만 이렇게 준비를 잘해서 애쓰면 좋은 성과를 낼 수 있지 않을까, 이런 기대감을 가지게 됐습니다.◎김용준: 일단 시작이 괜찮았다는 평가인 것 같습니다. 김종혁 최고위원님.▼김종혁: 저는 세 가지 정도로 간단하게 얘기하면요. 첫 번째, 그동안의 우려를 고려한다면 선방했다.◎김용준: 선방했다.▼김종혁: 그다음에 두 번째, 트럼프 대통령의 어떤 그런 기질이라든가 그동안에 다른 정상들과 했던 그런 기행 같은 것들을 고려해본다면 사실 너무 저자세 아니었냐, 또 굴욕적이었다. 이렇게 지적을 할 수도 있지만 그러나 그것은 필요한 것이었다. 왜냐하면 정상적으로는 우리가 얻어낼 수가 없으니까, 그런 부분이 있는 것 같고요. 세 번째로는 앞에서 상당히 좋은 분위기를 연출을 했는데, 실제로 뒤에서 보이지 않는 곳에서 회담을 하는데 문서가 지금 없잖아요. 그러니까 무슨 얘기가 오갔는지 알 수가 없어요. 그래서 그런 부분에 대해서 앞에서 예를 들면 워낙 저자세로 했기 때문에 트럼프 대통령이 두 가지로 나왔을 거 아니에요. 하나는 그래, 너 나한테 이렇게 저자세로 했으니까 내가 좀 풀어줄게라고 했을지, 아니면 그렇게 저자세로 했으니까 더 많이 갖고 와. 이렇게 했을지 이건 알 수가 없어서 어떤 내용들이 논의가 됐을까, 여기에 대해서는 우려되는 측면도 있다. 이렇게 말씀드리겠습니다.◎김용준: 그럼 먼저 이어서 여쭤보겠습니다. 지금 이번 회담 바탕으로 지금 문서가 없다는 말씀도 하셨는데 향후에 추가 협상이나 향후 만남에서 이런 부분을 보완하고 실질적으로 매듭을 지어야 된다, 어떤 부분이 있을까요?▼김종혁: 이게 제가 보기에는 트럼프 대통령이 일반적인 다른 대통령들하고는 달라서요. 아마 하루아침에 이걸로 딱 끝내고 이러진 않을 것 같아요. 끊임없이 뭘 요구할 것 같아요. 그래서 그런 부분들은 계속 긴장 관계로 남을 것 같아서 그건 계속적인 준비를 하면서 그 순간순간에 따라, 상황에 따라 대응해갈 수밖에 없다. 이렇게 생각이 듭니다.◎김용준: 김지호 대변인께서는 시작이 일단 좋았고 그러면 후속 일정들, 향후에 잡힐 예정된 상호 간의 협상 과정에서 또 어떤 부분을 좀 디테일을 손보면 좋을까 싶습니다.▼김지호: 관세 협상 관련해가지고 그래도 저희가 대만이나 일본 또 주변 경제 경쟁국들보다는 유리한 조건을 받아냈어요. 그러한 유리한 조건을 견지하면서 대미 수출에 있어서 경쟁력을 계속 확보하는 것, 이게 가장 중요하다고 생각하고요. 미국에도 도움이 되고 한국 산업에도 도움이 되는 조선업이라든지 반도체라든지 여러 가지 전략 산업들을 미국과 함께 추진하는 그러한 디테일이 필요해 보입니다. 그리고 두 번째로는 대한민국에서 가장 중요한 건 안보죠.◎김용준: 안보.▼김지호: 사실은 북한 문제라든지 또 중국 문제, 이 부분 관련해서는 역사적인 문제도 있지만 이재명 대통령이 일본과의 안보 협력을 돈독히 하고 강화하면서 어느 정도 미국에 어떠한 좋은 평가는 받은 것 같습니다. 앞으로도 미국, 일본과의 안보 협력에 굉장히 주안점을 두고 강화를 해야 된다, 그렇다고 또 혐중 하면 안 되니까요. 중국하고도 관계를 돈독히 할 수 있는 방법을 찾아야 되지 않을까, 이렇게 생각합니다.◎김용준: 뒤에서 또 전문가와 함께 경제적인 측면에서 짚어볼 점은 자세히 또 이야기 나눠보고요. 국민의힘 상황 짚어보겠습니다. 장동혁 신임 대표, 현충원 참배로 공식 일정을 시작했습니다. 여기서 나온 발언 먼저 듣고 질문 이어가겠습니다.<녹취> 장동혁 / 국민의힘 대표새로운 당대표로서 지금 국민의힘이 해야 할 일은 우리 국민의힘끼리 하나로 뭉치고 또 그 힘을 우리 외부로까지 확산시켜서 우리 자유 우파 시민들과 연대해서 자유대한민국을 지키는 것이라고 생각합니다. 그리고 이재명 정권의 폭정을 막아내는 일이라고 생각합니다.◎김용준: 김 대변인님, 지금 어제는 이재명 정권을 모든 것을 다해서 끌어내리겠다, 일성이었고요. 오늘은 이재명 정권의 폭정을 막아내겠다고 또 강조를 했습니다. 어떤 의견이신지, 이 입장에 대해서 대변인으로서 의견 들어보겠습니다.▼김지호: 글쎄요. 이재명 정권이 불법 계엄을 저질렀습니까? 내란을 일으켰습니까? 지금 망가진 국정을 두 달 만에 수습하고 미국과의 성공적인 관세 협상에 트럼프하고 협상까지 했는데, 트럼프하고 협상이 정말 그 여운이 가시기도 전에 정말 본인이 할 수 있는 최대한의 비난을 하고 있는데요. 좀 당혹스럽더라고요. 장동혁 대표가 당선이 되면 대야 관계가 경색될 것이다. 이런 짐작은 했지만 실제로 당선이 돼서도 최소한의 덕담도 없이 저렇게 쏟아내는 모습을 봤을 때 앞으로 대야 관계가 굉장히 어렵겠다. 그리고 정말 국민의힘 그 안에서도 단결할 생각인 건지, 본인과 생각이 조금이라도 다른 세력들은 다 쫓아낼 생각인지, 제가 봤을 때는 후자인 것 같아요. 국민의힘이 정말 윤 어게인에서 벗어나고 계엄과 내란에서 벗어나야 되는데, 아직까지도 벗어나지 못한 모습을 보고 있다. 공당으로서 정말 좀 잘 돼야 되는데, 파트너가 저러니까 정말 우려스럽습니다.◎김용준: 전당대회 과정에서부터 강경한 대여 투쟁 입장을 시사했기 때문에 짐작은 어느 정도 할 수 있었겠지만 말씀하신 것처럼 그래도 과하다, 어제, 오늘 일성들이 좀 평가가 과하다는 얘기가 있습니다. 어떻게 생각하시는지요?▼김종혁: 일단 어제 발언은 좀 과했던 것 같아요. 이재명 정부, 대통령 끌어내려야 된다는 것은 어쨌든 국민들의 선거에 의해서 당선된 대통령이잖아요. 그걸 무슨 근거가 있어야지 끌어내릴 거 아닙니까? 과한 것 같고. 오늘 주장했던 무슨 이재명 대통령의 폭정을 막아내겠다고 한 것은 아마도 이른바 노란봉투법이라든가 상법 개정안이라든가 방송법이라든가 그리고 검찰청 폐지, 이런 것들을 밀어붙이고 있다는 것들에 대한 반발인 것 같아요. 그런데 문제는 어떻게 우리가 맞서 싸울 수 있느냐잖아요. 우리가 소수 야당입니다. 107석밖에 안 돼요. 그렇기 때문에 필리버스터를 해도 이번에 봤지만 24시간 지나면 아무 의미가 없습니다. 그리고 법사위라든가 이미 국회의장을 모두 여당이 차지하고 있기 때문에 사실상 힘이 없어요. 그럼 싸울 수 있는 유일한 방법은 뭐냐 하면요, 국민적 지지를 받는 겁니다. 국민 여론으로부터 지지를 받아서 이거 거대 여당이 너무 심하네, 그리고 야당한테 너무하는 거 아니야? 이런 동정과 명분을 받아야지 싸울 수가 있어요. 그런데 우리 당에서 지금 주장하는 대로 윤 어게인을 외쳐서는 그런 동정을 받을 수가 없습니다. 국민 대다수가, 압도적 다수가 윤석열 전 대통령의 계엄이 잘못됐고 구속이 정당하다고 얘기하는데, 다시 윤석열 대통령과 손잡자, 윤석열 대통령에게 가서 면회를 하겠다. 이렇게 얘기하면 여기에 단일대오로 가지 않으면 다 쳐내겠다. 이렇게 주장해서 과연 국민적 지지를 받을 수 있을지, 그거는 저는 좀 상당히 의아스럽습니다. 그래서 야당으로서 여당의 잘못하는 것들을 지적하고 싸우겠다는 것은 할 수 있는 얘기고, 또 해야 마땅한 것이지만 국민적 지지를 어떻게 받을 것인지에 대한 고민을 먼저 해야 될 것이다라는 생각이 듭니다.◎김용준: 그리고 이번 결선 결과 한번 보겠습니다. 결선 결과를 놓고 장동혁 대표가 향후에 당심 또 민심의 괴리, 지금 보시는 것처럼 장동혁 후보와 김문수 후보의 결선 결과를 보면 지금 당원 투표에서는 장동혁 후보가 꽤 앞서는 결과가 나왔습니다만 그 반대로 여론조사는 반대의 수치가 나온 상황입니다. 장동혁 후보가 18만 5400여 표, 김문수 후보가 16만 5,189표를 받았습니다만 여론조사는 그 반대, 물론 비중이 당원 투표가 훨씬 높다 보니까 반영은 덜 된 면이 있는데, 당심과 이른바 민심의 괴리, 원인은 어디에 있었다고 보시는지요, 김종혁 최고위원님?▼김종혁: 그거는 뭐 아까 조금 전에도 말씀드렸지만 윤석열 전 대통령과의 관계를 어떻게 정립할 것이냐, 그게 핵심적이었던 것이죠. 그러니까 이번에 만약에 8 대 2가 아니고 6 대 4였다면 아마 대선 지금 경선 결과는 달라졌을 겁니다. 그렇죠? 2,000표 정도 차이로 이겼으니, 신승을 했으니까요. 이번 선거는 제가 보기에는 감정과 이성이 충돌한 선거였다고 생각을 해요. 이성이라는 것은 아무리 우리 당이 배출한 대통령이라 하더라도 불법 계엄은 잘못된 것이고 거기에 대해서 대통령은 책임을 져야 된다는 것들이 온건 합리적인 보수, 중도 보수들의 생각이었던 것이고 거기에 반해서 아무리 그래도 우리 당 대통령만 두 번씩이나 탄핵을 당한 건 억울하다. 그리고 이재명 대통령도 재판받았던 사람 아니야? 그 사람은 범죄 없어? 이런 식의 감정적인 그런 주장이 두 개가 충돌한 거예요. 그런데 이 선거 과정에서 극우 유튜버들은 계속 이런 감정에 불을 질렀고 또 이번에 결선에 올라간 두 후보도 거기에 편승했던 거 아닙니까? 그래서 그런 감정적인 것들을 계속 앞세웠기 때문에 일반 국민들과는 거기에서 괴리가 생겼다라고 생각합니다.◎김용준: 지금 장동혁 대표 같은 경우는 대통령에 대해서뿐만 아니라 강력한 대여 투쟁도 예고를 했습니다. 지금 민주당도 지금 의례적인 축하도 건네기 어렵다고 논평이 나온 상황인데, 물론 오늘 보니까 정청래 대표 측에서 장동혁 대표 측에게 나는 축하난을 보냈다는 보도도 있는데, 그래도 거대 집권 여당에서 먼저 손을 내미는 게 어떤가 하는 의견도 있어요. 과거에 보면 정치인들이 한바탕 치열하게 카메라 앞에서 싸우더라도 끝나면 또 같이 밥 먹고 이런 분위기가 있었거든요.▼김지호: 이게 이제 뭐 그냥 정파적인 그런 이해관계가 걸려 있다면 말씀하신 대로 그럴 수도 있겠지만 이것은 내란, 국가 반역에 관한 그런 공당으로서의 입장에 대한 얘기거든요. 그러면 우리가 앞으로 이런 계엄이 또 일어나도 용인할 수 있는 것인지, 저희는요, 이런 내란, 지난 12.3 내란 사태 같은 경우는 1950년대 이후에 선진국에서 최초로 대한민국에서 발생한 정말 군사 계엄 아니겠습니까? 불법 계엄 아니겠습니까? 이런 일이 다시 일어나지 말아야 되는데, 그 내란 수괴 피의자를 배출한 정당에서 아직도 그 계엄, 불법 계엄의 연결고리를 끊지 못하고 면회를 하겠다. 윤 어게인 하겠다. 우리가 뭘 그렇게 잘못했나. 이런 식으로 정말 적반하장의 태도를 취하는데, 정부 여당으로서 사실은 저렇게 강경한 입장을 취할 수밖에 없고요. 그래도 그러한 부분도 있지만 민생은 또 다른 부분이기 때문에 아마도 이재명 대통령이 돌아오시면 협상 성과, 미국과의 협상 성과를 설명하는 자리가 있을 겁니다. 그때 자연스럽게 상견례를 하면서 협치를 위한 대화가 이루어지지 않을까, 이렇게 조심스럽게 예상해봅니다.◎김용준: 일단 이른바 내란에 대한 국민의힘의 입장이 명확하지 않다 보니까 국정 논의랄지 협치랄지 이런 것이 애초에 전제가 안 되지 않느냐, 불가능하지 않느냐, 이런 의견 주십니다.▼김종혁: 저는 두 가지 말씀을 드리고 싶은데. 첫 번째는 정치인이요, 말을 너무 극단적으로 하면 나중에 거기에 발목이 잡혀요. 사람이 아니니까 악수를 못 하겠다고 얘기했던 정청래 대표의 발언이 대표적인 거죠. 조국 대표는 또 뭐라 그랬냐면 암 덩어리다, 국민의힘은 암 덩어리다. 이렇게 얘기해서 좌우 날개가 아니다. 이런 식의 주장까지 하세요. 이거 나중에 다 부메랑으로 오거든요. 아니, 그러면 이재명 대표가 그래도 야당하고 협치를 해야죠. 만나야죠라고 얘기하면, 그러면 정청래 대표의 주장대로 하자면 이재명 대통령은 그 내란 옹호 세력입니까? 그건 말이 안 되는 얘기잖아요. 그리고 그게 하나고, 또 하나는 지금 당내 일부 후보가, 대표가 된 이런 분들이 굉장히 강성이에요. 그러나 아니, 국민의힘이 그 사람들이 국민의힘의 전부가 아니지 않습니까? 그 뒤에는 국민의힘을 지지하는 국민들이 있는 거예요. 그러면 국민의힘이 마음에 안 들 수도 있죠. 하지만 여기서 나는 니네들 상대 아예 안 할래 하면, 그러면 그 당을 지지하는 국민들 전체를 상대 안 하겠다는 얘기하고 똑같은 거 아닙니까? 이거는 윤석열 대통령이 그 국회 개원할 때 나오지 않았어요. 나오지 않으면서 주장한 게, 야당이 나를 반대해서 나는 안 나간다. 그때 저 방송에 나가서 아니, 대통령이 그러시는 게 말이 되느냐, 야당을 상대하는 게 아니라 야당을 지지하는 국민들도 국민이기 때문에 그분들을 보고 나가는 거 아니냐라고 얘기를 말씀, 방송에 나가서 한 적이 있는데, 똑같은 기준입니다. 국민의힘 지도부가 마음에 안 들 수도 있어요. 하지만 그 지도부 지금의 강성 지도부를 뽑았던 그 당원들이 1년 전에는 63%의 지지율로 굉장히 개혁적인 한동훈 후보를 대표로 뽑았던 그 당원들이에요, 국민들이고. 그러니까 이렇게 어떤 당에 대해서 너무 극단적인 말씀을 하면 나중에 거기에서 본인들이 발목을 잡히게 된다는 말씀을 드리고 싶고, 그건 잘못된 접근이다라고 주장하고 있습니다.◎김용준: 지금 뭐 이야기가 이런 상황에서 이야기가 이런 상황에서 당장 그 여당과의 관계, 정부와의 관계는 둘째 치고 전당대회에서 경쟁했던 당내 분위기, 예를 들면 조경태 의원 같은 경우에는요, 연일 SNS를 통해서 장동혁 대표를 비판하고 있습니다. 예를 들면 이렇습니다. 대표가 갈등을 조장하고 분열을 야기하는 발언을 하고 있다. 지금 다수의 의견을 무조건 따라야 한다는 것은 아주 참혹하고 불행한 사례를 남긴다. 그러면서 빗댔습니다. 히틀러가 대표다라고 이렇게 사례를 언급하기도 했는데, 사실 조 의원이 여러 비판을 하기 전에 처음 비판을 한 게, 장동혁 대표가 윤석열 전 대통령을 접견하겠다는 약속을 지키겠다고 했기 때문인데, 김재원 신임 최고위원도 당 대표가 결정한다면 따르겠다, 그런 생각이라는 입장을 내놓은 상황에서 국민의힘 지도부의 이런 입장, 전 최고위원께서는 어떻게 평가하시는요?▼김종혁: 저는 아까도 말씀드렸듯이 당 대표, 당 지도부가 줄줄이 윤석열 전 대통령을 면회 간다는 건 거의 난센스라고 생각을 합니다. 국민들이 과연 어떻게 생각할까요? 그러면서 윤 어게인을 주장을 해왔던 그런 분들이 가서 다시 대통령을 면회하겠다? 그럼 현재 재판받는 대통령을 다시 데려다가 뭘 어떻게 할 수 있는 것도 아니지 않습니까? 그리고 지금 거기에 극우 유튜버들은 아직도 계몽령 주장하잖아요. 그 계엄령을 옳은 것이었다. 국민들을 계몽하기 위한 옳은 조치였다. 그리고 부정선거 있었다. 이렇게 주장하고 있지 않습니까? 그거를 어떻게 국민들이 받아들일 수 있겠습니까? 그런데 저분들, 지금 현재 지도부께서 그런 말씀을 하세요. 단일대오로 가야 된다. 그런 주장을 하는데, 저는 그 얘기 들을 때, 저도 최고위원 아니었습니까? 아니, 63%의 압도적인 지지율로 한동훈 대표가 뽑혔을 때 그는 친윤들께서 단일대오 해 주셨습니까? 사사건건 당 대표 발목 잡지 않았습니까? 그래서 그러면 그때 한동훈 대표가 당신들 다 나가라, 쫓아내겠다, 이렇게 얘기했습니까? 그것도 아니잖아요. 당원들의 명령을 그렇게 중시하신다면 당원들에 의해서 압도적 다수로 뽑힌 당 대표의 말씀을 들어주지 않았지 않습니까, 과거에는, 불과 1년 전에. 그래놓고서 이번에는 사실 2차까지 가는 투표를 통해서 2,000표 차이로 지금 당 대표가 되셨는데, 그 지도부가 갑작스럽게 우리가 얘기하는 것이 다 옳고 여기에 반대하는 것은 다 단일대오에 대해서 내부 총질하는 것이다라고 주장하시는 것은, 저는 정당 민주주의나 당내 민주화를 위해서 말도 안 되고, 그동안에 민주당에 대해서 일극 체제라고, 이재명 일극 체제라고 그렇게 비판하시지 않았습니까? 그 얘기는 다 어디 갔습니까? 그래서 이렇게 접근하는 것은 아니다라는 생각이 듭니다.◎김용준: 자당의 비판에 대해서 상대 당으로서 한번 말씀 주신다면요?▼김지호: 저는 만약에 민주당이 이런 위험에 처해 있다면요. 지금 계엄 그리고 대통령 선거 이후에 처음으로 전당대회를 통해서 당 대표를 뽑은 거 아니겠습니까? 그러면 문제점부터 해결하는 그런 솔루션을 제기하겠어요. 가장 큰 문제점이 뭐냐, 왜 우리가 배출한 대통령이 이렇게 불법적인 계엄과 내란을 일으켰나. 이 부분에 대한 반성. 그리고 왜 우리는 계엄 해제 결의안에 민의의 전당인 국회를 지키지 못하고 당에 소속된 80%에 달하는 국회의원들이 다른 곳으로 이탈해서 결국은 내란 잔당이라는 그런 오명을 뒤집어썼나, 이 부분에 대해서 정말 다시 개선하고 성찰하고 반성해야 되는데, 그런 얘기가 없어요. 인간적인 정으로 윤석열 전 대통령을 면회 가야 된다. 인간적인 정으로 장동혁 후보가 국민의힘 당 대표가 된 건 아니지 않습니까? 이 부분 관련해서 올해 1월, 2월 달에도 국민의힘에서 이런 일이 있었어요. 국민의힘 비상대책위원장과 원내대표가 윤석열 전 대통령을 면회 가고 그 앞에서 지역위원장들이 제사상 차리고 세배하고, 결국 결과가 뭡니까? 서부지방법원에 지지자들이 몰려가서 폭력 소요 사태가 일어났고, 지금 이게 내란 특검에서 광범위하게 수사하면서 정말 거기 그냥 덩달아 따라간 사람들도 지금 사법 처리를 받고 있습니다. 또다시 그런 폭력 소요 사태를 일으키고 싶은 것인지, 과거에 잘못된 일이 있으면 앞으로는 하지 말아야 되는데, 왜 과거의 잘못을 계속하려고 하는지, 저는 잘 이해가 안 갑니다.◎김용준: 지금 조경태 의원 등 여러 비판에 대해서 장동혁 대표는 오늘은 어떤 대답을 내놨는지 듣고 계속 이야기 나누겠습니다.<녹취> 장동혁 / 국민의힘 대표전당대회를 마치고 미래로 나아가자고 이야기를 했습니다. 그리고 그것이 맞다고 생각합니다. 뭐 조경태 의원께서 이런저런 말씀을 하시는데 이제 그거에 대해서 제가 일일이 대응할 필요는 없다고 생각합니다. 그러나 만약에 적절한 결단이 필요한 시점이라면 제가 할 수 있는 결단을 하겠습니다.◎김용준: 전당대회 과정에서는 지지자분들에게 어떤 소구를 해야 되다 보니까 얘기했을지 모르겠습니다, 말씀하신 것처럼 내부 총질자들을 정리하고 단일대오로 나가겠다는 얘기를 했었는데, 함께할 수 없다, 이런 입장을 수차례 표명했습니다만 오늘은 일일이 대응할 필요 없다. 미래로 나아가자. 혹시 메시지에 미묘한 변화가 있는 건가요?▼김종혁: 그렇게 느껴지기도 합니다. 그리고 장동혁 대표도 여러 가지 생각하시지 않겠어요? 과거에 계속 발목이 잡혀 있을 수는 없는 거잖아요. 그래서 정청래 대표한테도 먼저 연락을 할 수도 있다, 이렇게 얘기를 했으니까, 선거 때야 강성 지지자들, 이런 분들을 달래기 위해서 그런 말씀을 했을 거 같고, 그다음에 이 이후에 어떻게 가는지는 좀 봐야겠어요. 그런데 문제는 선거 과정에서 워낙 말빚을 많이 져놨잖아요. 본인이 약속을 많이 했기 때문에 분명히 언론에서, 제일 먼저 물어본 게 면회 가실 거냐, 이렇게 물어봤잖아요. 그다음에 물어볼 것들도 되게 뻔하단 말이에요. 그러니까 그런 부분들을 과연 어떻게 헤쳐 나갈 수 있을 것인지, 그거는 지켜봐야 될 것 같습니다.◎김용준: 지금 적절한 결단이 필요한 시점이면 할 수 있는 결단을 하겠다는 말도 덧붙였는데 이거는 어떻게 해석하고 계십니까?▼김지호: 이제 취임 첫날이니까 조금 참으시는 것 같아요. 그런데 결단을 하겠다, 결국은 지도부가 생각하고 있는 윤 어게인에 반대되는 이야기를 하는 사람은 단일대오를 깨는 그러한 정치 세력으로 규정하고 국민의힘에는 필요 없기 때문에 본인이 가지고 있는 당권을 가지고 징계를 하든지 출당을 하든지 결단을 통해서 조치하겠다. 일벌백계하겠다. 그런 의지를 보여준 거라고 생각하고요. 저는 장동혁 대표의 말이 허언은 아니라고 생각합니다. 지속적으로 그런 이야기를 했었고 앞으로도, 초기니까 조금 참는 것이지, 아마도 윤석열 대통령의 그 입틀막 그러한 행태, 이것을 그대로 따라하지 않을까, 이런 생각이 듭니다.◎김용준: 지금 장동혁 대표가 정치에서 그렇게 중진으로 분류되진 않다 보니까 인재풀이 많지 않다는 지적도 일부 있는데, 이 때문에 지금 아직 당직을 인선이 안 끝난 상황에서 예를 들면 극우로 분류되는 인사랄지, 당내 강경파를 전면에 두는 것 아니냐, 이런 관측도 제기가 됐는데, 특히 이 부분에 있어서 거론되는 인물이 바로 전 한국사 강사 전한길 씨입니다. 전한길 씨는 그런데 그렇게 얘기했습니다. 어떠한 자리도 원하지 않는다. 장 대표에게 어떤 부담도 주고 싶지 않다라고 말했습니다만, 장 대표, 어제 KBS와의 인터뷰에서 관련한 질문에 답을 했는데, 그 내용도 들어보겠습니다.<녹취> 장동혁 / 국민의힘 대표 (어제)많은 당원들 그리고 국민들께서 납득할 만한 인선을 할 것입니다. 그 역할을 제대로 해낼 수 있는 분, 그리고 당을 쇄신하겠다는 의지가 확고한 분 그런 분을 인선하겠습니다.◎김용준: 당원과 국민이 납득할 만한 인선, 당 쇄신 의지가 확고하신 분, 어떤 분일까? 그런 분에 전한길 씨가 포함이 될까, 어떻게 예상하시는지요?▼김종혁: 저는 첫째, 전한길 씨가 얘기한 거 참 신뢰를 못 하겠거든요.◎김용준: 자리 원하지 않는다.▼김종혁: 네, 어떤 자리도 원하지 않는다. 왜냐하면 이분이 뭐라 그랬냐면요, 처음에는 김문수 후보가 당사 안에서 농성하고 있는 자리에 가서, 거기에서 나는 장동혁 지지한다. 이렇게 얘기를 해서, 아무리 그래도 그렇지 저 정치 도의상 너무 심한 거 아니야? 이렇게 얘기, 이런 비판이 있었어요. 그랬더니 며칠 뒤에 다시 와가지고 그건 아니고 나는 아무도 지지하지 않는다. 똑같이 얘기한다. 이런 식으로 또 말을 바꿨습니다. 그다음에 선거가 끝나고 나서 장동혁 후보가 이기니까 김문수 후보한테 빨리 정계 은퇴해서 그냥 편안하게 사시라, 이런 식의 막말을 또 하고 있어요. 그러니까 저분이 그냥 자기의 유불리에 따라서 계속 말을 바꾸는구나, 이런 생각이 들어서 저기에서 무슨 어떤 부담도 드리고 싶지 않아, 괄호 열고, 그 말을 믿니? 괄호 닫고인게 아닌가 싶어요. 뭔가 내가 도와줬으니까 나 뭐 해줘야 되는 거 아니야? 이런 식의 생각을 할 수도 있다는 그런 개인적인 생각이 들고. 그다음에 장동혁 후보, 대표께서 얘기하신 국민들께서 납득할 만한 인선을 하겠다고 그러면 저런 분 인선해서, 전한길 씨 같은 분 인선해서 국민이 납득하진 않을 거 아니에요. 그래서 글쎄, 인재풀이 많지 않은데 어떤 사람들을 쓸 수 있을까? 더구나 이제 나이로 보나 선수로 보나, 사실은 정치에 들어온 지 배지는 3년 됐잖아요. 그러니까 자기 어떤 밑에 둘 때, 자기보다 훨씬 선수가 높거나 정치 경력이 많은 분들을 두면 그것도 이제 통제 같은 것들이 쉽지 않을 테니까 그런 고민이 있겠다는 생각이 들고, 더 중요한 건 당을 쇄신하겠다는 의지가 확고한 분. 그 당 쇄신의 내용이 뭘까. 그게 좀 궁금하거든요? 그러니까 지금까지 우리는 당 쇄신이라는 게 윤석열 전 대통령 부부와 절연을 하고 그다음에 당이 이대로 과거처럼 가면 안 된다, 당의 기득권을 깨야 된다, 영남당으로 가면 안 된다. 이제는 수도권 중심으로 국민들의 여론과 함께 가자. 이게 당 쇄신 아니었습니까? 그게 당 쇄신이라는 개념이었는데, 장동혁 대표는 전혀 그것과는 정반대의 주장을 하시면서 대표가 되신 분이잖아요. 민심과 동떨어진 당심에 의존해서 대표가 되신 분인데, 갑자기 당을 쇄신하겠다는 얘기를 하니까 당 쇄신은, 신임 당 대표가 생각하는 당 쇄신은 뭘까, 그거는 예를 들면 일체의 이견이나 다른 소리가 없도록 만드는 것, 이게 당 쇄신인가? 거기에서 조금 고개가 갸우뚱해지는, 아무튼 그래서 궁금합니다, 어떤 게 당 쇄신일지.◎김용준: 단일대오를 의미하는 당 쇄신인가, 그렇다면 거기에 어울릴 만한 분은 누군가, 어떻게 예상하세요?▼김지호: 저는 장동혁 대표가 이렇게 당내에 기반이 있거나 국민의힘에서 오래 정치한 사람도 아니고 또 계파 정치를 초지일관 한 사람도 아닙니다. 여기 갔다, 저기 갔다, 사실은 기반이 없다고 봐야 되는데, 이번에 당 대표로 선출되는 데 가장 큰 힘을 쓴 것은 국민의힘과 유튜브계에 있는 8인, 유튜브계는 고성국, 강용석, 성창경, 전한길 그리고 당내에서는 친윤, 이철규, 윤한홍, 권영세, 권성동. 이 8인의 힘에 대해서, 이 8인의 후견인들이 사실상 장동혁 대표를 만들었다고 생각하고요. 이 사람들의 어떠한 공통된 의견으로 인선도 진행될 것이며, 장동혁 후보 자체도 결국은 이 후견인들에 의해서 당을 운영하지 않을까, 그렇게 생각합니다.◎김용준: 기반이 상대적으로 좀 미비하기 때문에 그런 분들의 의견에 좀 따를 수밖에 없을 것이다라는 예상을 하셨고요. 한 가지만 더요. 지금 이번 전당대회 결과로 한동훈 전 대표가 좀 타격을 입을 것이라는 분석도 있습니다. 그런데 오늘 최고위원회의에서 한 전 대표를 겨냥하는 발언이 나왔습니다. 듣고 이야기 나누겠습니다.<녹취> 김민수/ 국민의힘 최고위원시급한 것은 내부를 향한 총격, 해당 행위를 근절하는 것입니다. 당원 게시판 조사는 당무감사와 함께 반드시 진행되어야 할 것입니다.◎김용준: 이게 사실 저희도 과거에 많이 다뤘던 주제였는데, 당원 게시판 조사 관련해서요. 이게 지난해 11월이었죠? 국민의힘 당원 게시판에 한동훈 전 대표의 가족과 동일한 이름으로 윤 전 대통령 부부를 비난하는 글이 여러 건이 올라와서 이게 지금 계파 갈등까지 불거지고 한 전 대표에 대한 비난과 논란 공방이 있었는데, 첫 회의부터 이 내용이 나왔습니다.▼김종혁: 2년 전에 있었던 일이죠. 그러니까 당 대표 때도 그게 상당히 논란이 됐었던 거잖아요. 그런데 저는 이해를 할 수 없는 게, 아니, 그 익명의 당원 게시판에서 김건희 여사와 윤석열 대통령의 문제점을 비판하는 게, 그게 문제가 되는 겁니까? 그게 왜 문제가 되는 거죠? 전혀 이해가 되지 않아요. 누구든지 비판할 수 있습니다. 더구나 거기에서 익명으로 돼 있는 게시판이잖아요. 그런데 그거를 가지고서 2년이 지난 다음에 갑작스럽게 거기에서 한동훈 대표의 가족과 이름이 같은 사람들이 거기다 당시에 김건희 여사하고 윤석열 대통령에 대해서 비판하는 그런 신문 기사나 사설 같은 걸 거기다 올린 게 있다. 그런 게 있으니까 이게 내부 총질이다. 그게 왜 내부 총질이죠? 저는 그 개념 자체를 이해할 수가 없어요. 그러면 김민수 최고위원이나 혹은 장동혁 대표에 대해서 익명의 당원 게시판에서 당 대표 왜 그런 식으로 하십니까? 그리고 왜 그런 식으로 비판하십니까라고 거기다 글을 올리거나 사설을 갖다가 링크를 하거나, 이것이 내부 총질입니까? 그러면 저분들이 얘기하는, 그러면 김민수 최고가 말씀하시는 그 순혈주의 같은 걸 요구하나요? 그러니까 모든 사람이 다 똑같은 얘기를 하고 그다음에 똑같이, 돌격 앞으로 하면 똑같이 가고, 그다음에 이것이 진실이다 그러면 다 같이 그게 맞다고 얘기하고, 그런 데가 있죠. 북한이 그렇게 하고 있습니다. 그게 민주주의 국가입니까? 그러니까 저는 도대체 왜 저런 말씀을 하나, 그것도 좀 이해가 되진 않습니다.◎김용준: 장동혁 대표를 포함해서 지금 언급한 김민수 최고위원 등등의 새로운 지도부가 원하는 이 국민의힘의 세팅은 어떤 그림을 그리고 있는 걸까요?▼김지호: 일단 아까 말씀드린 그 강성 유튜버 그다음에 친한계들은 사실은 지금 특검의 수사가 가열차게 진행되고 있고 윤석열 전 대통령에 대한 그런 사법 처리가 빨리 진행되고 있지 않습니까? 이것을 최대한 늦추고 본인들로 다가오는 특검의 수사를 어떡하든 국민의힘이라는 공당을 통해서 방탄을 해야 되는데, 그것에 대해서 친한계나 비주류가 만약 반대를 한다면 이제는 그쪽 세력과 과감하게 청산하고 우리는 우리 갈 길을 가겠다. 저는 그런 선언이라고 생각하고요. 오늘 장동혁 대표가 점잖게 결단할 때는 결단하겠다. 그리고 김민수 최고위원이 과거 게시판 얘기를 했어요. 사실은 친한계로서는 이 부분 얘기가 나오면 좀 당혹스럽게 생각하시는 것 같더라고요. 저도 정당인으로서 물론 언론 결사의 자유가 있지만 사실은 같은 당원끼리 이렇게 익명을 통해서 사람 목에 어떤 개목걸이라는 이런 표현을 한다는 게 윤리적으로는 당원으로서 참 못 받아들일 얘기거든요. 이런 것들을 계속 이제 망신주기식으로 계속 공격을 하면서 뭔가 기를 죽인다거나 우리 뜻대로 따라오게 가만히 있어라, 이렇게 계속 경고를 주고, 종국에는 아마 이게 서로 가만히 있지 않으면 저는 출당 조치도 하지 않을까? 징계 카드도 꺼내지 않을까? 그런 생각이 듭니다.◎김용준: 국민의힘의 앞날 관련해서 한 가지만 더 보충 질문드릴게요. 지금 어제죠? 민주당에서는 이미 지방선거기획단에 출범을 해서 1차 회의를 했습니다. 지금 지방선거 한 9개월여 정도 남았는데, 국민의힘에서 지도부가 어떤 형태를 꾸려서 단일대오로 만드는 목표를 만약에 달성한다 쳤을 때, 결국은 국민의 지지, 아까 말씀하신 대로, 심판을 받는 무대가 지방선거가 가깝게는 될 텐데.▼김종혁: 그렇죠.◎김용준: 여기에서 국민의힘 지도부가 소구할 수 있는 전략은 어떤 전략을 펼 수 있을까 하는 생각이 좀 듭니다.▼김종혁: 저는 모르겠어요. 그건 지금 현재 지도부가 고민을 하셔야 될 것 같아요. 그러니까 국민들에게 뭐라고 얘기하면서 표를 달라고 할 것인지, 그거는 고민을 하셔야죠. 그런데 저는 개인적으로는 윤 어게인으로 표를 달라고 하면 우리는 아마 괴멸될 거다, 폭망할 거다, 그런 생각이 듭니다.◎김용준: 특검 얘기로 또 넘어가보겠습니다. 우선 한덕수 전 국무총리 얘기인데요. 지금 현재 구속영장 실질심사가 진행이 되고 있습니다. 전직 국무총리가 구속 심사를 받는 것은 헌정사상 처음이라고 하는데, 일단 허위 공문서 작성 등 여섯 가지 혐의를 받고 있고요. 오늘 영장 심사 과정에서는 기자들의 질문에 특별한 답은 하지 않았습니다. 한 전 총리에 대한 구속영장 발부 가능성, 어느 정도로 예상하시는지요?▼김지호: 저는 구속영장, 구속을 시키려는 요건 자체가 사실은 증거 인멸, 이런 것이지 않습니까? 그런데 한덕수 총리는 사실은 너무 많은 거짓말을 했어요. 계엄 포고령 같은 경우도 본인이 안주머니에 있는데 어떻게 들어왔는지 모르겠다. 이런 얘기를 했지만 결국은 CCTV를 돌려보니까 본인이 거기에서 꺼내봐서 읽어보는 모습이 다 나오지 않았습니까? 계엄 이후에도 정말 이상한 방법으로 헌법재판관 임명을 지연시키고, 끝내는 탄핵된 이후에 다시 돌아온 이후에 대통령 출마까지 했습니다. 여러 가지 상황을 봤을 때 계엄과 관련해서 정말 일반 국민들은 이 계엄을 막기 위해서 국회로 몰려, 맨몸으로 국회로 몰려들어서 계엄군을 막았는데, 국가 최고 고위직으로서 이 불법 계엄을 막기 위해서 아무런 행동도 안 했다. 오히려 방조한 게 아닌가. 그리고 사후에 각종 뭐 사인을 한다든지 공문서 위조를 한다든지 여기에 정말 참여하는 등, 고위 공직자로서 굉장히 죄질이 나쁘다고 생각합니다. 그렇기 때문에 저는 꼭 구속될 거라, 이렇게 생각하고 있습니다.◎김용준: 김 최고위원님, 지금 윤 전 대통령 비롯해서 계엄 관련해서는 이상민 전 행안부 장관 그리고 김용현 전 국방부 장관, 이렇게 국무위원들이 구속이 된 상태에서, 한덕수 전 총리의 운명은 어떻게 될까요?▼김종혁: 오늘 영장전담 판사께서 결정을 하시겠지만 구속될 가능성이 높아 보여요.◎김용준: 높아 보이신다.▼김종혁: 왜냐하면 내란 방조하고 공문서 위조 등 동 행사, 이런 혐의, 여섯 가지 혐의를 받고 있잖아요. 그런데 한덕수 총리가 원래 주장했던 건 그거잖아요. 대통령이 계엄을 하려고 해서 그걸 막으려고 내가 임시 국무회의를 소집을 했다. 이게 주장이었어요. 국회에서도 그렇게 얘기했는데, 특검은 그 반대로 보고 있는 것 같아요. 그게 아니고 당신이 임시 국무회의를 소집한 것은 그 내란, 그러니까 쉽게 얘기하면 비상계엄의 정당성을 부여하려고 한 거지? 라고 바라보고 있는 것 같고, 거기에 대한 근거로는 당신은 포고문을 보지도 않았다고 그랬는데 뒷주머니에 있다가 어떻게 나중에 뒷주머니에 있는 걸 봤다 그랬는데, 알고 봤더니 그 포고문 가지고 김용현 장관하고 같이 검토하고 있는 거, CCTV에 찍힌 거, 당신 이게 다 거짓말 아니야? 이렇게 생각하는 것 같고요. 또 하나가, 아니, 대개 대통령의 국법상의 행위는 문서로 해야 되고 국무위원들이 부서를 해야 되잖아요. 그런데 그게 없었어요. 그러니까 불법이란 말이에요. 그러니까 그거를 정당성을 부여하기 위해서 나중에 다시 사후에 그 문건을 만들었고, 그러다가 분위기가 영 안 좋게 돌아가니까 그거 폐기하자라고 해서 폐기 지시한 결 보면, 당신은 처음부터 이 내란, 그러니까 쉽게 얘기하면 비상계엄에 대해서 막으려는 생각이 아니고 사실상 거기에 방조하거나 그것을 동조한 거야라고 생각하는 게 특검의 주장인 것 같아요. 그런데 중간에 한덕수 총리가 여러 가지 이제 본인이 하신 말씀이 사실이 아닌 것들이 많기 때문에, 그게 영장전담 판사 입장에서는 이 사람이 거짓말을 계속하고 있다고 생각할 가능성이 높고 그래서 아마 구속할 가능성이 꽤 높다는 생각이 들어요.◎김용준: 오늘 밤이나 이르면 내일 새벽쯤에 영장 발부 여부가 결정될 것으로 예상이 됩니다. 마지막 한 가지가 국민의힘 권성동 의원 관련된 얘기인데요. 오늘 김건희 특검팀에 출석해서 조사를 받고 있습니다. 권 의원은 지금 2021년에 24년 사이에 통일교로부터 불법 정치 자금을 받은 혐의를 받고 있고, 특히 23년도에 당 대표 선거에 개입하기 위해서 이 통일교 교인들이 대거 입당한 것과 관련한 의혹을 받고 있는데, 결백하기 때문에 당당하다는 입장은 밝히고 있습니다. 그런데 지금 특검이 당시에 김건희 여사의 최측근인 건진법사 전성배 씨가 통일교 간부에게 당 대표로 김기현 최고위원에 박성준, 조수진, 장예찬으로 정리하라고 한 내용의 문자를 확보한 것으로 알려졌는데, 이게 지금 향후에 당내 수사의 대상으로 확대될 가능성이 있을까, 어떻게 전망하시는지요?▼김지호: 일단은 건진법사 전성배 씨가 이러한 지시를 통일교에 내리기 전에 누군가랑 의논을 했을 텐데 가장 유력한 후보는 아무래도 김건희, 윤석열, 두 부부 아니겠습니까? 그리고 김건희, 윤석열 부부가 당에서 어떤 인물들과 의논해서 이런 결정을 했는지, 이것은 조금 더 수사가 진행돼서 그 커넥션이 밝혀져야 당내에서 어떤 인사가 개입됐을 시 그 내용을 알 수 있는데 김기현 당 대표 같은 경우는 의논하지 않았을까요? 이 의논 안 하고 그렇게 출마하고 이러긴 좀 어렵거든요. 그래서 이 부분 관련해서 특검 수사가 좀 더 진행이 돼야 확실히 알 수 있을 것 같습니다.◎김용준: 김종혁 최고위원님 의견 듣고 마무리하겠습니다. 지금 국민의힘으로 수사가 확대될 양상이 보이시나요?▼김종혁: 과도한 압수수색이라고 생각을 해요. 왜냐하면 아니, 도대체 당에 입당원서 낼 때 내가 통일교도입니다. 혹은 무슨 신천지교도입니다. 혹은 나는 자통당이나 우공당입니다. 이중 당적자입니다. 그거 씁니까? 누가 들어오는지 그 내면은 당 지도부가 그걸 어떻게 알겠어요? 그러니까 그런 부분들에 대해서 만약에 지금 제일 논쟁이 되는 것은 권성동 대표가 그쪽으로 돈을 받았느냐, 이거 아니에요?◎김용준: 그렇죠.▼김종혁: 그러고 나서 이 사람을 도와주기 위해서 통일교도, 통일교 신도들 입당을 시켰다는 건데, 그때 권성동 씨는 아예 출마를 하지 않았어요. 그러면 입당을 시켰는데 이 사람들이 권리를 행사할 수 있는 대상이 사라져버린 거예요. 그러니까 그다음에는 그 사람 날아가고 난 다음에 김기현 씨를 지지하라고 했다고 지금 그 사람이 얘기, 통일교의 윤, 이름 뭐였죠? 그분...◎김용준: 전 본부장이요.▼김종혁: 본부장이 얘기하고 있는 거 아닙니까? 그런데 제가 알기에 김기현 씨는 아주 독실한 기독교 신도여서 사실 통일교와 굉장히 적대적인 입장이신 걸로 알고 있어요. 그래서 여러 가지로 볼 때 지금 그냥 통일교와 권성동 씨 간의 어떤 금전 거래가 있었는지 알 수 없지만 그거를 가지고, 그걸 근거로 해서, 그다음에 일부 신도들이 들어왔다는 걸로 해서 당 전체에 명분을 달라고 하면서 거기 공격을 하는 것은 좀 과하다라는 생각이 들고, 그걸로 타격을 받을 것 같지는 않습니다.◎김용준: 정치권 소식, 더불어민주당 김지호 대변인, 국민의힘 고양병 당협위원장인 김종혁 전 최고위원과 함께했습니다. 고맙습니다.▼김종혁: 고맙습니다.▼김지호: 감사합니다.