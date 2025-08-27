사회

‘통일교 의혹’ 국민의힘 권성동 의원 소환…“국힘 압수수색 재청구 계획”

입력 2025.08.27 (16:01) 수정 2025.08.27 (16:02)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

통일교로부터 불법 정치자금을 수수했다는 의혹을 받는 국민의힘 권성동 의원이 오늘(27일) 특검에 출석해 조사를 받고 있습니다.

김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀은 “오늘 오전 오전 10시부터 권 의원을 피의자로 소환해 조사하고 있다”고 밝혔습니다.

특검팀은 “권 의원이 진술거부권을 행사하지 않고 적극적으로 진술하고 있다”며 “현재 영상 녹화를 진행하고 있다”고 전했습니다.

이날 특검팀이 준비한 질문지는 50쪽 분량으로, 권 의원이 통일교 관계자와 접촉한 경위에 대한 질문 등이 포함된 것으로 파악됐습니다.

특검팀은 “오늘 조사가 충분히 이뤄지지 않을 경우 추가 조사가 필요해 보인다”며 추가 소환 가능성을 열어놨습니다.

다만 구속영장 청구 여부에 대해선 “아직 조사가 진행 중인 상황이라 시기적으로 이르다”고 답했습니다.

‘당대표 몰아주기 의혹’과 관련해, 특검팀은 국민의힘에 대한 압수수색 영장도 조만간 재청구할 방침이라고 밝혔습니다.

특검팀은 2023년 3월 국민의힘 전당대회에서 권 의원을 당대표로 밀어주기 위해 통일교 신도들이 대거 당원으로 가입했다고 의심하고 있습니다.

실제 신도들의 당원 가입 여부를 확인하기 위해 특검팀은 지난 13일과 18일 국민의힘 당사에 대한 압수수색을 시도했지만 의원들의 반발로 무산됐습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘통일교 의혹’ 국민의힘 권성동 의원 소환…“국힘 압수수색 재청구 계획”
    • 입력 2025-08-27 16:01:41
    • 수정2025-08-27 16:02:09
    사회
통일교로부터 불법 정치자금을 수수했다는 의혹을 받는 국민의힘 권성동 의원이 오늘(27일) 특검에 출석해 조사를 받고 있습니다.

김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀은 “오늘 오전 오전 10시부터 권 의원을 피의자로 소환해 조사하고 있다”고 밝혔습니다.

특검팀은 “권 의원이 진술거부권을 행사하지 않고 적극적으로 진술하고 있다”며 “현재 영상 녹화를 진행하고 있다”고 전했습니다.

이날 특검팀이 준비한 질문지는 50쪽 분량으로, 권 의원이 통일교 관계자와 접촉한 경위에 대한 질문 등이 포함된 것으로 파악됐습니다.

특검팀은 “오늘 조사가 충분히 이뤄지지 않을 경우 추가 조사가 필요해 보인다”며 추가 소환 가능성을 열어놨습니다.

다만 구속영장 청구 여부에 대해선 “아직 조사가 진행 중인 상황이라 시기적으로 이르다”고 답했습니다.

‘당대표 몰아주기 의혹’과 관련해, 특검팀은 국민의힘에 대한 압수수색 영장도 조만간 재청구할 방침이라고 밝혔습니다.

특검팀은 2023년 3월 국민의힘 전당대회에서 권 의원을 당대표로 밀어주기 위해 통일교 신도들이 대거 당원으로 가입했다고 의심하고 있습니다.

실제 신도들의 당원 가입 여부를 확인하기 위해 특검팀은 지난 13일과 18일 국민의힘 당사에 대한 압수수색을 시도했지만 의원들의 반발로 무산됐습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
허지영
허지영 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

미 언론 “이 대통령, ‘칭찬 공세’로 승점…‘트럼프 <br>대비법’ 보여줬다”

미 언론 “이 대통령, ‘칭찬 공세’로 승점…‘트럼프 대비법’ 보여줬다”
‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리 구속 갈림길…권성동 특검 출석

‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리 구속 갈림길…권성동 특검 출석
국가인권위원 선출 놓고 여야 충돌…국민의힘 신임 지도부 첫 행보

국가인권위원 선출 놓고 여야 충돌…국민의힘 신임 지도부 첫 행보
금융당국 “홈플러스 인수 전반 조사” MBK 추가 조사

금융당국 “홈플러스 인수 전반 조사” MBK 추가 조사
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.