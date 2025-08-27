“과거 옷 벗고 미래로 나갈 시간”…장동혁, 첫 일성이 [지금뉴스]

동영상 고정 취소

국민의힘 장동혁 대표는 27일 취임 후 첫 최고위원회의를 주재하며 "과거의 옷을 벗고 미래로 나가야 할 시간"이라고 말했습니다.



장 대표는 이날 국회에서 열린 최고위에서 "전당대회 과정에서 당원과 국민들이 보내주신 민심은 야당답게 거대 여당을 견제하고, 이재명 정권을 제대로 견제하며 유능한 모습을 보여달라는 것"이었다며 이같이 밝혔습니다.



이어 "국민들께서 공감할 대안을 제시하고 민생을 제대로 해결하는 민생 정당으로 거듭나겠다"며 "지금까지 보여드리지 못한 새로운 국민의힘의 모습을 보여드리겠다"고 했습니다.



그러면서 "국민의힘의 당원 모두가 하나가 돼서 앞으로 전진해야 할 것"이라며 "그 맨 앞에 제가 서겠다. 우리 지도부가 함께 서서 앞으로 나가겠다"고 강조했습니다.



장 대표의 첫 최고위 모두발언, 영상에 담았습니다.



(영상편집: 박준서)



