경찰, 서울경찰청 경내 음주운전 민주노총 간부 입건
입력 2025.08.27 (16:07) 수정 2025.08.27 (16:09)
전국민주노동조합총연맹(민주노총) 간부가 서울경찰청 경내에서 음주 운전을 한 혐의로 경찰 조사를 받고 있습니다.
서울 종로경찰서는 오늘(27일) 음주 운전 혐의로 민주노총 간부 A 씨를 입건했다고 밝혔습니다.
A 씨는 오늘 새벽 1시쯤, 술을 마시고 서울경찰청 청사 부지 내에서 50m가량 차를 운전한 혐의를 받습니다.
검거 당시 A 씨의 혈중알코올농도는 면허정지 수준인 것으로 전해졌습니다.
