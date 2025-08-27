경기도, 2회 추경안 1조6천641억 편성…3천873억 세출 구조조정

경기도는 오늘(27일) 올해 1회 추가경정예산(39조 2천826억 원)보다 1조 6천641억 원 증액한 40조 9천467억 원 규모의 2회 추경안을 편성해 도의회에 제출했다고 밝혔습니다.



추경안은 민생경제 회복에 중점을 둬 소비쿠폰 2조 1천445억 원, 지역화폐 발행지원 1천540억 원, 경기패스 43억 원, 청년월세특별지원 94억 원 등이 편성됐습니다.



또 임신사전건강관리 및 아이돌봄 지원 301억 원, 발달장애인 주간활동 서비스 확대 111억 원 등 취약계층 등의 맞춤형 돌봄에도 1천242억 원을 반영했습니다.



수출기업 지원 및 미래산업 육성과 관련해서는 AI·양자기술 실증 및 컨설팅 3억 6천만 원, 도심항공교통 시범사업 4억 원 등 모두 40억 원을 배정했습니다.



도민 안전 확보를 위해 재난취약계층 화재안심보험 14억 원, 집중호우 피해지역 재난대책비 27억 원, 홍수·태풍 등 재해 우려지역 정비 및 복구비 343억 원 등도 포함했습니다.



추경 예산 재원은 국고보조금(2조 1천756억 원), 세외수입(2천306억 원) 등이며 통합재정안정화기금 2천억 원도 끌어왔습니다.



경기도는 부동산 거래 위축 등으로 지방세 수입이 8천억 원 감소할 것으로 예상됨에 따라 각종 세출 구조조정에 나서 3천873억 원의 사업비를 줄였습니다.



이번 추경안은 다음 달 5~19일 열리는 도의회 임시회에서 심의될 예정입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!