포천시, “포천일고등학교, 자율형 공립고 2.0 운영학교 최종 선정”

경기 포천시는 교육부가 추진하는 ‘자율형 공립고 2.0(자공고)’ 공모에 포천일고등학교가 운영학교로 최종 선정됐다고 밝혔습니다.



자율형 공립고는 학교가 지자체, 대학, 기업 등과 협력해 학생 맞춤형 교육과 미래 인재 양성을 강화하는 제도입니다.



포천일고는 포천시와 관계기관 협약을 바탕으로 지역 생태자원을 활용한 생태친화교육과 포천시 국제교류 자매도시와 연계한 글로벌 커뮤니케이션 교육을 추진할 계획입니다.



백영현 포천시장은 “교육발전특구 시범사업과 연계해 인문교육도시 포천을 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!