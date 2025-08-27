참치연승 원양어선에 외국인 해기사 승선 허용…국회 본회의 통과

앞으로 내국인 선원을 구하지 못한 참치연승 어선은 외국인 해기사 한 명을 고용할 수 있는 길이 열렸다.



해양수산부는 선박직원법 개정안 등 법안 9건이 오늘(27일) 국회 본회의를 통과했다고 밝혔습니다.



선박직원법 개정안에는 참치연승 업종에 한해 어선 한 척당 외국인 해기사 한 명이 승선할 수 있도록 하는 내용이 담겼습니다.



참치연승은 긴 낚싯줄에 미끼를 여러 개 달아 수심 밑으로 내려 참치를 낚는 방식입니다.



다만 내국인 해기사를 우선 고용해야 하며, 내국인 선원을 구하지 못했을 때만 외국인 해기사를 고용할 수 있습니다.



이번 법 개정은 원양어업 업계의 인력난을 덜어주기 위한 것이라고 해수부는 설명했습니다다.



현재 국내 원양어업 업계는 50세 이상 해기사 비율이 전체의 78.9%에 달하고, 신규 선원은 원양어선 승선을 하지 않아 고령화와 인력난을 겪고 있습니다.



이에 정부와 원양 업계, 노동조합은 인력난 해소를 위해 지난해 노사정 협의를 통해 외국인 해기사 도입에 합의했습니다.



노사 합의에 따라 어선 선주는 내국인 선원의 월 고정급을 50만 원 인상하는 등 내국인 처우 개선 노력도 병행하기로 했습니다.



선원이 받는 재해보상금이나 유기(遺棄) 관련 구조 비용이 압류되는 상황을 막기 위해 전용 계좌를 만들어 지급하는 선원법 일부개정법률안도 오늘 본회의를 통과했습니다.



대규모 사업으로 인한 공유수면 점용이나 사용 허가를 받을 때 사업자가 원상회복 이행보증금을 의무적으로 예치하도록 하고, 원상 회복 명령을 이행하지 않으면 이행 강제금을 부과하는 공유수면법 일부개정법률안 등 7개의 법률안도 본회의를 통과했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!