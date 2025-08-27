경제

참치연승 원양어선에 외국인 해기사 승선 허용…국회 본회의 통과

입력 2025.08.27 (16:11) 수정 2025.08.27 (16:13)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

앞으로 내국인 선원을 구하지 못한 참치연승 어선은 외국인 해기사 한 명을 고용할 수 있는 길이 열렸다.

해양수산부는 선박직원법 개정안 등 법안 9건이 오늘(27일) 국회 본회의를 통과했다고 밝혔습니다.

선박직원법 개정안에는 참치연승 업종에 한해 어선 한 척당 외국인 해기사 한 명이 승선할 수 있도록 하는 내용이 담겼습니다.

참치연승은 긴 낚싯줄에 미끼를 여러 개 달아 수심 밑으로 내려 참치를 낚는 방식입니다.

다만 내국인 해기사를 우선 고용해야 하며, 내국인 선원을 구하지 못했을 때만 외국인 해기사를 고용할 수 있습니다.

이번 법 개정은 원양어업 업계의 인력난을 덜어주기 위한 것이라고 해수부는 설명했습니다다.

현재 국내 원양어업 업계는 50세 이상 해기사 비율이 전체의 78.9%에 달하고, 신규 선원은 원양어선 승선을 하지 않아 고령화와 인력난을 겪고 있습니다.

이에 정부와 원양 업계, 노동조합은 인력난 해소를 위해 지난해 노사정 협의를 통해 외국인 해기사 도입에 합의했습니다.

노사 합의에 따라 어선 선주는 내국인 선원의 월 고정급을 50만 원 인상하는 등 내국인 처우 개선 노력도 병행하기로 했습니다.

선원이 받는 재해보상금이나 유기(遺棄) 관련 구조 비용이 압류되는 상황을 막기 위해 전용 계좌를 만들어 지급하는 선원법 일부개정법률안도 오늘 본회의를 통과했습니다.

대규모 사업으로 인한 공유수면 점용이나 사용 허가를 받을 때 사업자가 원상회복 이행보증금을 의무적으로 예치하도록 하고, 원상 회복 명령을 이행하지 않으면 이행 강제금을 부과하는 공유수면법 일부개정법률안 등 7개의 법률안도 본회의를 통과했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 참치연승 원양어선에 외국인 해기사 승선 허용…국회 본회의 통과
    • 입력 2025-08-27 16:11:21
    • 수정2025-08-27 16:13:23
    경제
앞으로 내국인 선원을 구하지 못한 참치연승 어선은 외국인 해기사 한 명을 고용할 수 있는 길이 열렸다.

해양수산부는 선박직원법 개정안 등 법안 9건이 오늘(27일) 국회 본회의를 통과했다고 밝혔습니다.

선박직원법 개정안에는 참치연승 업종에 한해 어선 한 척당 외국인 해기사 한 명이 승선할 수 있도록 하는 내용이 담겼습니다.

참치연승은 긴 낚싯줄에 미끼를 여러 개 달아 수심 밑으로 내려 참치를 낚는 방식입니다.

다만 내국인 해기사를 우선 고용해야 하며, 내국인 선원을 구하지 못했을 때만 외국인 해기사를 고용할 수 있습니다.

이번 법 개정은 원양어업 업계의 인력난을 덜어주기 위한 것이라고 해수부는 설명했습니다다.

현재 국내 원양어업 업계는 50세 이상 해기사 비율이 전체의 78.9%에 달하고, 신규 선원은 원양어선 승선을 하지 않아 고령화와 인력난을 겪고 있습니다.

이에 정부와 원양 업계, 노동조합은 인력난 해소를 위해 지난해 노사정 협의를 통해 외국인 해기사 도입에 합의했습니다.

노사 합의에 따라 어선 선주는 내국인 선원의 월 고정급을 50만 원 인상하는 등 내국인 처우 개선 노력도 병행하기로 했습니다.

선원이 받는 재해보상금이나 유기(遺棄) 관련 구조 비용이 압류되는 상황을 막기 위해 전용 계좌를 만들어 지급하는 선원법 일부개정법률안도 오늘 본회의를 통과했습니다.

대규모 사업으로 인한 공유수면 점용이나 사용 허가를 받을 때 사업자가 원상회복 이행보증금을 의무적으로 예치하도록 하고, 원상 회복 명령을 이행하지 않으면 이행 강제금을 부과하는 공유수면법 일부개정법률안 등 7개의 법률안도 본회의를 통과했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
김채린
김채린 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

미 언론 “이 대통령, ‘칭찬 공세’로 승점…‘트럼프 <br>대비법’ 보여줬다”

미 언론 “이 대통령, ‘칭찬 공세’로 승점…‘트럼프 대비법’ 보여줬다”
‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리 구속 갈림길…권성동 특검 출석

‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리 구속 갈림길…권성동 특검 출석
국가인권위원 선출 놓고 여야 충돌…국민의힘 신임 지도부 첫 행보

국가인권위원 선출 놓고 여야 충돌…국민의힘 신임 지도부 첫 행보
금융당국 “홈플러스 인수 전반 조사” MBK 추가 조사

금융당국 “홈플러스 인수 전반 조사” MBK 추가 조사
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.