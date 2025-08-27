정치

한미 원자력 협력 차관회의 “원자력 파트너십 논의”

입력 2025.08.27 (16:11) 수정 2025.08.27 (16:15)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

김진아 외교부 2차관은 오늘(27일) 제임스 댄리 미국 에너지부 부장관과 부산에서 만나 ‘한미 원자력 협력 차관 회의’를 가졌습니다.

미 에너지부 부장관은 오늘부터 이틀 동안 부산에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 에너지장관회의 참석차 방한 중입니다.

양측은 최근 한미 정상회담에서 원자력 협력 관련 논의가 있었음을 상기하고 한미 원자력 파트너십이 다양한 분야에서 더욱 심화할 수 있도록 소통을 강화하자고 했다고 외교부는 밝혔습니다.

김 차관은 원자력 분야에서 양국 간 협력을 심화함으로써 한미동맹을 더욱 강화하는 데 기여해 나가자고 했고, 댄리 부장관은 한미 간 원자력 협력을 지속 강화하겠다는 의지를 재확인했습니다.

양측은 이번 정상 방미 계기 양국 원전 기업 간 업무협약이 체결되는 등 소형모듈원자로(SMR) 분야에서 최근 양국 기업 간 협력이 활발히 이루어지고 있는 점을 평가했고, 민간 협력이 탄력을 받을 수 있도록 양국 정부 차원에서 협력하기로 했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 외교부 제공]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 한미 원자력 협력 차관회의 “원자력 파트너십 논의”
    • 입력 2025-08-27 16:11:32
    • 수정2025-08-27 16:15:13
    정치
김진아 외교부 2차관은 오늘(27일) 제임스 댄리 미국 에너지부 부장관과 부산에서 만나 ‘한미 원자력 협력 차관 회의’를 가졌습니다.

미 에너지부 부장관은 오늘부터 이틀 동안 부산에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 에너지장관회의 참석차 방한 중입니다.

양측은 최근 한미 정상회담에서 원자력 협력 관련 논의가 있었음을 상기하고 한미 원자력 파트너십이 다양한 분야에서 더욱 심화할 수 있도록 소통을 강화하자고 했다고 외교부는 밝혔습니다.

김 차관은 원자력 분야에서 양국 간 협력을 심화함으로써 한미동맹을 더욱 강화하는 데 기여해 나가자고 했고, 댄리 부장관은 한미 간 원자력 협력을 지속 강화하겠다는 의지를 재확인했습니다.

양측은 이번 정상 방미 계기 양국 원전 기업 간 업무협약이 체결되는 등 소형모듈원자로(SMR) 분야에서 최근 양국 기업 간 협력이 활발히 이루어지고 있는 점을 평가했고, 민간 협력이 탄력을 받을 수 있도록 양국 정부 차원에서 협력하기로 했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 외교부 제공]
송금한
송금한 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

미 언론 “이 대통령, ‘칭찬 공세’로 승점…‘트럼프 <br>대비법’ 보여줬다”

미 언론 “이 대통령, ‘칭찬 공세’로 승점…‘트럼프 대비법’ 보여줬다”
‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리 구속 갈림길…권성동 특검 출석

‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리 구속 갈림길…권성동 특검 출석
국가인권위원 선출 놓고 여야 충돌…국민의힘 신임 지도부 첫 행보

국가인권위원 선출 놓고 여야 충돌…국민의힘 신임 지도부 첫 행보
금융당국 “홈플러스 인수 전반 조사” MBK 추가 조사

금융당국 “홈플러스 인수 전반 조사” MBK 추가 조사
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.