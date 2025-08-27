한미 원자력 협력 차관회의 “원자력 파트너십 논의”

김진아 외교부 2차관은 오늘(27일) 제임스 댄리 미국 에너지부 부장관과 부산에서 만나 ‘한미 원자력 협력 차관 회의’를 가졌습니다.



미 에너지부 부장관은 오늘부터 이틀 동안 부산에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 에너지장관회의 참석차 방한 중입니다.



양측은 최근 한미 정상회담에서 원자력 협력 관련 논의가 있었음을 상기하고 한미 원자력 파트너십이 다양한 분야에서 더욱 심화할 수 있도록 소통을 강화하자고 했다고 외교부는 밝혔습니다.



김 차관은 원자력 분야에서 양국 간 협력을 심화함으로써 한미동맹을 더욱 강화하는 데 기여해 나가자고 했고, 댄리 부장관은 한미 간 원자력 협력을 지속 강화하겠다는 의지를 재확인했습니다.



양측은 이번 정상 방미 계기 양국 원전 기업 간 업무협약이 체결되는 등 소형모듈원자로(SMR) 분야에서 최근 양국 기업 간 협력이 활발히 이루어지고 있는 점을 평가했고, 민간 협력이 탄력을 받을 수 있도록 양국 정부 차원에서 협력하기로 했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 외교부 제공]



