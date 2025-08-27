무신사, 중국 ‘안타 스포츠’와 합작법인 설립

무신사가 중국 최대 규모 스포츠웨어기업인 안타 스포츠와 합작법인 ‘무신사 차이나’를 설립합니다.



오늘(27일) 무신사에 따르면 이번 거래는 현지 규제 당국의 승인 절차를 거쳐 다음 달 완료될 예정입니다.



무신사는 합작법인 지분 60%를 보유하며 최대 주주 지위를 갖고, 안타 스포츠가 나머지 40% 지분을 갖습니다.



무신사 차이나는 중국 시장에서 무신사 스탠다드와 스토어의 온오프라인 사업을 주도합니다.



무신사는 국내 유망 디자이너 패션 브랜드의 중국 진출을 적극 지원할 계획입니다.



안타 스포츠는 합작법인 이사회를 통해 전략·재무적 관리 역할을 수행합니다.



지난 6월 무신사는 올해 하반기 글로벌 시장 공략에 속도를 높이겠다고 강조했습니다.



올해 하반기 중국 상하이 등에 2∼3개 매장을 개설하고 내년 초 일본 오사카와 나고야 등에 2∼3개 매장을 열 예정입니다.



오는 2030년까지는 미국과 캐나다, 인도네시아, 말레이시아 등의 오프라인 매장도 계획하고 있습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 무신사 제공]



