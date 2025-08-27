인천 캠프마켓 공원화 사업, 행안부의 타당성 조사 대상 선정

옛 부평 미군기지, 캠프마켓을 공원화하는 사업이 행정안전부의 타당성 조사 대상에 선정됐습니다.



인천시는 3천여억 원을 들여 캠프마켓을 공원으로 만드는 44만㎡ 규모의 '신촌문화공원' 조성 사업이 타당성 조사 대상에 선정됐다고 밝혔습니다.



행정안전부의 타당성 조사는 다음 달 업무 약정을 체결한 뒤 7개월 동안 진행될 예정이며, 내년 중앙투자심사를 거쳐 단계별로 조성 사업이 추진될 예정입니다.



인천시 부평구에 있는 캠프마켓 부지에는 1939년 일본 육군의 무기공장 '조병창'이 들어섰고 1945년 해방 이후 주한미군이 주둔하면서 84년 동안 민간인의 출입이 가로막혔습니다.



그러나, 한미 합의에 따라 전체 44만㎡ 중 A·B구역 21만㎡가 2019년 12월 반환됐고, 나머지 D구역 23만㎡가 2023년 12월 주한미군에서 우리 국방부로 공식 반환됐습니다.



인천시는 '신촌문화공원' 조성을 위해 인근 부영공원 부지에 대한 사용 협의, 캠프마켓 D구역 토양오염 정화 등의 행정 절차가 남아 있지만, 이번 타당성 조사가 신속한 사업 추진의 원동력이 될 것으로 보고 있습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 인천시 제공]



