부천시, “외식업 위기 돌파… 맛집 경영 상담 진행”

경기 부천시가 경기침체로 시름하는 외식 업소들의 경쟁력 강화를 위해 맛집 경영 컨설팅을 진행한다고 밝혔습니다.



컨설팅 대상은 시 선정 부천 맛집 29곳 중 10곳으로, 외식업 현장 경험이 풍부한 전문가들이 오는 9∼11월 업소를 방문해 음식점 운영 실태를 분석하고 개선책을 제시할 예정입니다.



또 서비스 품질 개선, 메뉴 구성 등 업소별 맞춤 상담이 총 3회 제공됩니다.



부천시는 10월 중에는 부천 맛집 영업주와 창업 준비자, 외식업에 관심 있는 시민을 대상으로 집합 교육을 열어 최근 외식 트렌드와 성공 사례를 공유한다고 설명했습니다.



부천시 관계자는 “이번 맞춤형 컨설팅을 통해 부천 맛집의 자립 역량 강화와 경영 안정화를 도모할 것”이라고 말했습니다.







