제주 우도서 3륜 전기오토바이 추락해 2명 다쳐
입력 2025.08.27 (16:21) 수정 2025.08.27 (16:22)
제주 우도에서 관광객 부부가 탄 3륜 전기오토바이가 해안으로 추락하는 사고가 났습니다.
오늘(27일) 오후 2시 10분쯤 제주시 우도면 연평리 비양도 해안도로에서 60대 관광객 부부가 탄 3륜 전기오토바이가 3m 아래 갯바위로 추락했습니다.
이 사고로 운전자인 60대 남편이 머리를 크게 다치고, 함께 타고 있던 60대 여성 배우자도 다쳐 병원으로 옮겨졌습니다.
경찰은 목격자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.
[사진 출처 : 제주도소방안전본부 제공]
고민주 기자 thinking@kbs.co.kr
-
