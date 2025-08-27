제주 우도서 3륜 전기오토바이 추락해 2명 다쳐

제주 우도에서 관광객 부부가 탄 3륜 전기오토바이가 해안으로 추락하는 사고가 났습니다.



오늘(27일) 오후 2시 10분쯤 제주시 우도면 연평리 비양도 해안도로에서 60대 관광객 부부가 탄 3륜 전기오토바이가 3m 아래 갯바위로 추락했습니다.



이 사고로 운전자인 60대 남편이 머리를 크게 다치고, 함께 타고 있던 60대 여성 배우자도 다쳐 병원으로 옮겨졌습니다.



경찰은 목격자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.



[사진 출처 : 제주도소방안전본부 제공]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!