국회, 내달 23~24일 '입법 박람회' 개최…우수 입법·정책 공유

국회는 내달 23∼24일 ‘2025 국회 입법박람회’를 개최합니다.

‘국민 참여로 열린 길, 입법으로 여는 미래’라는 주제로 열리는 이번 박람회에서는 기후 위기 극복과 지방 소멸 대응, 민생경제 활성화 분야에서 국회와 정부, 지방자치단체가 참여해 우수 입법·정책 사례를 홍보합니다.

국회 의원회관에서는 누구나 참여할 수 있는 정책 토론회와 강연이 열립니다.

우원식 국회의장은 “현장의 국민 목소리는 산적한 과제를 해결하는 출발점”이라며 “처음으로 개최되는 입법박람회가 입법 과정에 국민의 목소리를 제대로 반영하는 계기가 되기를 기대한다”고 밝혔습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 국회 입법박람회 홈페이지 캡처]

