홍명보호와 맞붙을 미국 축구대표팀, 풀리식·클린스만 아들 선발

9월 A매치 기간 홍명보 감독이 이끄는 한국 축구 국가대표팀과 맞붙는 미국 대표팀 명단에 간판스타 크리스천 풀리식(AC밀란)이 이름을 올렸다.



미국 축구대표팀의 마우리시오 포체티노 감독은 9월 A매치에 나설 선수 22명을 27일(한국시간) 발표했다.



미국 대표팀은 9월 A매치 기간 한국(7일), 일본(10일)과 한 차례씩 맞붙는다.



포체티노 감독은 이번 경기를 위해 총 23명의 선수를 소집할 계획이며, 이 중 22명만 이날 발표됐고 1명은 추후 공개된다.



6∼7월 열린 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 골드컵을 건너뛰었던 미국의 '에이스' 풀리식이 돌아와 한국을 상대한다.



A매치 78경기에서 32골을 터뜨린 풀리식은 골드컵을 앞두고 친선경기에만 출전하고 본선에는 뛰지 않겠다는 의사를 밝힌 뒤 친선경기 명단에서도 제외된 바 있다.



이 밖에 공격수 팀 웨아(마르세유), 미드필더 타일러 애덤스(본머스), 수비수 서지뇨 데스트(에인트호번), 팀 림(샬럿) 등도 이번 명단에 포함됐다.



위르겐 클린스만 전 한국 대표팀 감독의 아들 조너선 클린스만의 이름도 눈에 띈다.



이탈리아 세리에B(2부) 체세나 소속의 골키퍼 조너선 클린스만은 아직 A매치에 출전한 적은 없고, 성인 대표팀 명단에 든 것은 2018년 11월 이후 거의 7년 만이다.



A매치 60경기에 출전한 미드필더 웨스턴 매케니(유벤투스)와 주전 골키퍼 맷 터너(뉴잉글랜드), 풀백 앤터니 로빈슨(풀럼), 미드필더 조바니 레이나(묀헨글라트바흐)는 명단에서 빠졌다.



주전급 중 제외된 선수들은 부상이나 이적 등의 사유가 있었다.



다만 이와 무관한 매케니의 경우 최근 소속팀에서 출전 시간을 확보하지 못한 점과 국제축구연맹(FIFA) 클럽 월드컵 참가에 따른 체력 소모 등이 고려됐다고 포체티노 감독은 설명했다.



포체티노 감독은 "매케니의 재능을 잘 알고 있기에 그에게 매주 경기장에서 자리를 지키고자 경쟁할 기회를 주고 싶었다"고 말했다.



◇ 9월 A매치 미국 대표팀 명단(총 23명 중 22명)



▲ 골키퍼= 로만 셀렌타노(신시내티) 맷 프리즈(뉴욕시티) 조너선 클린스만(체세나)



▲ 수비수= 팀 림(샬럿) 서지뇨 데스트(에인트호번) 크리스 리처즈(크리스털 팰리스) 맥스 아프스텐(콜럼버스 크루) 앨릭스 프리먼(올랜도시티) 네이선 해리얼(필라델피아 유니언) 노아카이 뱅크스(아우크스부르크) 트리스탄 블랙먼(밴쿠버 화이트캡스)



▲ 미드필더= 타일러 애덤스(본머스) 루카 데라토레(샌디에이고) 디에고 루나(리얼 솔트레이크) 잭 맥글린(휴스턴 디나모) 서배스천 버할터(밴쿠버 화이트캡스) 숀 자와즈키(콜럼버스 크루)



▲ 공격수= 크리스천 풀리식(AC밀란) 팀 웨아(마르세유) 조시 사전트(노리치시티) 알레한드로 센데하스(아메리카) 데미언 다운스(사우샘프턴)



[사진 출처 : EPA=연합뉴스]



