금융당국 “홈플러스 인수 전반 조사” MBK 추가 조사

금융당국이 ‘홈플러스 사태’와 관련해 사모펀드 MBK파트너스에 대한 추가 조사에 돌입했습니다.



금융감독원과 금융위원회는 오늘(27일) 오전 서울 광화문 MBK파트너스 본사에 조사 인력을 투입해 현장 조사에 나섰습니다.



금융당국 관계자는 “금융위와 금감원이 공동으로 불공정거래가 있었는지를 전반적으로 다시 살펴보자는 취지”라고 말했습니다.



지난 2015년 MBK파트너스가 홈플러스를 인수하기 위해 MBK가 펀드 출자자(LP)를 모은 과정, 차입매수(LBO·대출을 받아 특정 기업을 인수한 뒤 해당 기업 자산·수익으로 상환) 방식으로 자금을 조달한 과정 등을 다시 볼 것으로 알려졌습니다.



앞서 금융당국은 지난 4월 MBK파트너스 경영진을 자본시장법상 사기적 부정거래 혐의로 검찰에 고발했습니다.



홈플러스가 기업회생을 신청한다는 사실을 숨긴 채 단기 채권을 발행해 금융 소비자에게 손해를 끼친 혐의입니다.



사건을 넘겨받은 검찰은 지난 5월 김병주 회장을 출국 정지하고 압수수색 하는 등 관련 수사를 진행 중입니다.



이 혐의와는 별도로 MBK가 홈플러스를 인수한 10여 년 전까지 거슬러 올라가 인수 과정 전반을 다시 살펴보겠다는 취지입니다.



최근 홈플러스는 15개 점포를 폐점하겠다고 발표했고, 이에 대한 정치·노동계의 비판이 거센 상황입니다.



‘홈플러스 사태 해결 공동대책위원회’는 지난 14일 기자회견을 열고, 15곳의 폐점을 즉각 중단하고 회사를 살리기 위한 실질적인 자구 노력부터 할 것을 요구했습니다.



허영 더불어민주당 원내정책수석부대표는 최근 원내대책회의에서 김병주 MBK 회장에 대한 국회 청문회 개최를 촉구했습니다.



이찬진 신임 금감원장도 MBK를 강하게 비판한 바 있습니다.



이 원장은 지난해 참여연대 정책자문위원장으로 일하면서 “(국민연금이) MBK 파트너스에 투자하거나 위탁운용사로 선정하는 것은 가입자인 국민들에 대한 배임행위”라는 입장을 밝혔습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



