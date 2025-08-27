유흥업소 직원 성추행 혐의 현직 경찰관 체포
입력 2025.08.27 (16:35) 수정 2025.08.27 (16:37)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
현직 경찰관이 유흥업소 직원을 성추행한 혐의로 조사를 받고 있습니다.
서울 마포경찰서는 오늘(27일) 서울 용산경찰서 소속 A 씨를 강제추행 혐의로 현행범 체포해 조사하고 있습니다.
A 씨는 오늘 새벽 서울 마포구의 유흥주점에서 여성 직원의 신체를 만진 혐의를 받습니다.
A 씨는 혐의를 부인하고 있는 것으로 전해졌습니다.
용산경찰서는 A 씨를 대기발령 조치하고 감찰에 착수할 방침입니다.
서울 마포경찰서는 오늘(27일) 서울 용산경찰서 소속 A 씨를 강제추행 혐의로 현행범 체포해 조사하고 있습니다.
A 씨는 오늘 새벽 서울 마포구의 유흥주점에서 여성 직원의 신체를 만진 혐의를 받습니다.
A 씨는 혐의를 부인하고 있는 것으로 전해졌습니다.
용산경찰서는 A 씨를 대기발령 조치하고 감찰에 착수할 방침입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 유흥업소 직원 성추행 혐의 현직 경찰관 체포
-
- 입력 2025-08-27 16:35:15
- 수정2025-08-27 16:37:33
현직 경찰관이 유흥업소 직원을 성추행한 혐의로 조사를 받고 있습니다.
서울 마포경찰서는 오늘(27일) 서울 용산경찰서 소속 A 씨를 강제추행 혐의로 현행범 체포해 조사하고 있습니다.
A 씨는 오늘 새벽 서울 마포구의 유흥주점에서 여성 직원의 신체를 만진 혐의를 받습니다.
A 씨는 혐의를 부인하고 있는 것으로 전해졌습니다.
용산경찰서는 A 씨를 대기발령 조치하고 감찰에 착수할 방침입니다.
서울 마포경찰서는 오늘(27일) 서울 용산경찰서 소속 A 씨를 강제추행 혐의로 현행범 체포해 조사하고 있습니다.
A 씨는 오늘 새벽 서울 마포구의 유흥주점에서 여성 직원의 신체를 만진 혐의를 받습니다.
A 씨는 혐의를 부인하고 있는 것으로 전해졌습니다.
용산경찰서는 A 씨를 대기발령 조치하고 감찰에 착수할 방침입니다.
-
-
최혜림 기자 gaegul@kbs.co.kr최혜림 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.