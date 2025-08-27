유흥업소 직원 성추행 혐의 현직 경찰관 체포

현직 경찰관이 유흥업소 직원을 성추행한 혐의로 조사를 받고 있습니다.



서울 마포경찰서는 오늘(27일) 서울 용산경찰서 소속 A 씨를 강제추행 혐의로 현행범 체포해 조사하고 있습니다.



A 씨는 오늘 새벽 서울 마포구의 유흥주점에서 여성 직원의 신체를 만진 혐의를 받습니다.



A 씨는 혐의를 부인하고 있는 것으로 전해졌습니다.



용산경찰서는 A 씨를 대기발령 조치하고 감찰에 착수할 방침입니다.



