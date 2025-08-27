국민의힘 “인권위원 부결은 일방 폭주”…국회 보이콧 결정

국민의힘이 추천한 이상현·우인식 국가인권위원 후보자 선출안이 국회 본회의 투표에서 부결된 것과 관련해 국민의힘이 국회 일정 보이콧을 선언했습니다.



송언석 원내대표 등 국민의힘 소속 의원들은 오늘(27일) 국회 본회의에서 두 후보자에 대한 선출안이 부결된 뒤 규탄대회를 열어 "민주당이 일방적으로 폭주하고 일당독재를 일삼는 작태에 동의할 수 없다. 오늘 본회의장에서 전부 철수했고, 다른 상임위와 진행되고 있는 예결위도 당연히 참석하지 않을 것"이라고 밝혔습니다.



송 원내대표는 "어제까지만 해도 우리 당 추천 두 분의 후보를 통과시켜 주고 합의 처리하도록 양해가 어느 정도 되어있는 상태였다"며 "오늘 갑자기 태도가 돌변했다"고 말했습니다.



이어, "국가인권위원은 각 정당에서 추천하도록 법에 규정되어 있다"며, "민주당의 이번 작태는 법률과 헌법에서 규정한 정당민주주의를 파괴하려는 것"이라고 목소리를 높였습니다.



앞서 무기명 투표로 진행된 이 후보자에 대한 선출안은 총투표수 270명 중 반대 168명, 찬성 99명, 기권 3명으로 부결, 우 후보자에 대한 선출안은 총투표수 270명 중 반대 166명, 찬성 99명, 기권 5명으로 부결됐습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



