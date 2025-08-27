민주·혁신당 “부적격 인권위원 후보자 단호히 거부…인권위 지키겠다”

국민의힘 추천 국가인권위원 선출 부결을 주도한 더불어민주당이 “부적격 후보자는 단호히 거부한다”고 밝혔습니다.



민주당 문금주 원내대변인은 오늘(27일) 국민의힘이 추천한 이상현·우인식 국가인권위원 후보자 선출안이 부결된 직후 이같이 밝히며 “인권을 수호해야 할 자리에 극우적 성향과 혐오의 이력을 가진 인물을 앉히려는 시도에 대한 국회의 분명한 거부이자, 국민의 상식이 반영된 결과”라고 지적했습니다.



문 원내대변인은 이상현 후보자(숭실대 법대 교수)는 “동성애 혐오 발언”으로, 우인식 후보자(변호사)는 “전광훈 씨 변호 이력 등으로 이미 사회적 우려와 반대가 컸다”고 했습니다.



이어 “민주주의와 인권의 최후 보루인 국가인권위원회는 특정 이념이나 정치적 코드에 맞춘 보은 인사가 아니라, 인권의 가치를 온전히 지킬 수 있는 사람에게 맡겨져야 한다”며 “국민의힘은 자당 이해관계와 극우 세력의 구미에 맞춘 인사를 강행 추천하다가, 국회의 상식적 판단 앞에 철저히 외면당했다”고 비판했습니다.



또한 “앞으로도 인권위원회가 제 역할을 다할 수 있도록, 오직 헌법 가치와 국민 눈높이에 맞는 인사가 선출되도록 끝까지 책임을 다하겠다”고 말했습니다.



당론으로 반대 투표한 조국혁신당은 이번에 추천된 두 후보가 “지난달 낙마한 (국민의힘 추천) 지영준·박형명 후보와 다를 바 없는, 혐오와 극우 선동 인사”라고 논평했습니다.



혁신당은 선출안 부결에 항의하며 퇴장한 국민의힘을 향해 “국민의 대표기관에서 국민의 기본권을 지키려는 결정을 무시하고, 퇴장으로 일관하는 태도야말로 국민을 외면한 무책임의 극치”라며 “왜 인권을 지키는 대신, 끝까지 혐오와 극우 세력을 감싸는 데 몰두하는 것이냐”고 물었습니다.



이들은 “인권을 짓밟고, 극우의 손을 잡고, 내란 세력의 방패막이가 된 정당에 미래는 없다”며 “국민과 함께 인권위를 지켜내기 위해 끝까지 싸우고, 반(反)인권 인사가 인권위에 발붙이지 못하도록 입법 활동에 속도를 내겠다”고 예고했습니다.



