학원연합회장 “학교 교사, 학원 강사보다 실력 떨어져”…교원단체 “사과하라”

교원단체들이 “학교 교사가 학원 강사보다 실력이 떨어진다”는 취지의 발언을 한 학원연합회장을 향해 사과를 촉구했습니다.



교육계에 따르면, 이유원 한국학원총연합회회장은 지난 22일 국회에서 열린 ‘늘봄학교, 지자체와 함께하는 선택교육 확대방안’ 토론회에 참석해 “소비자들이 선택할 때 학교 선생님들이 학원 선생님들보다 실력이 떨어지는 것도 사실 아니냐”라고 말했습니다.



이에 한국교원단체총연합회는 오늘(27일) 입장문을 내고, “공교육의 가치, 교사의 존재 이유에 대해 몰이해와 철학의 부재에서 비롯된 발언으로 매우 유감스럽다”며 “전체 교사 폄훼와 자긍심 훼손이 심각한 만큼 즉각 사과할 것을 촉구한다”고 밝혔습니다.



그러면서 “공교육과 사교육의 각자의 역할이 있고 존재의 목적이 상이함에도 대한민국 교사 전체를 실력이 없는 집단으로 확정 발언한 것은 상호존중의 기본 예의도 넘어선 전체 교원에 대한 모독”이라고 규탄했습니다.



이어 “교원의 전문성과 헌신을 무시하는 발언은 학교와 학원을 경쟁 구도로 몰아가 불필요한 갈등을 조장한다”며 “이는 모두를 패배자로 만드는 만큼 학원총연합회 회장은 즉각 전국의 모든 교원과 국민 앞에 공개적으로 사과해야 한다”고 촉구했습니다.



전국교직원노동조합도 어제(26일) 성명을 내고 “(토론회에서 한) 발언은 공교육을 소비자가 선택하는 단순 상품으로 인식하는 천박한 교육철학에 기초한 것”이라며 “성실히 교육 현장에서 학생을 가르치는 모든 교사를 모욕하고 명예를 훼손하는 발언”이라고 비판했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 한국교원단체총연합회 유튜브 캡처]



