서울시, 용산구 축제안전 ‘대상’ 취소…“유족들에게 죄송”

입력 2025.08.27 (16:47) 수정 2025.08.27 (16:50)

서울시가 주최한 ‘2025년 지역축제 안전관리 우수사례 경진대회’에서 서울시가 용산구에 수여했던 대상을 취소했습니다.

이태원 참사 유가족들이 수상 철회와 사과를 요구한 당일 결정이 나온 겁니다.

서울시는 오늘 입장문을 내고 “참사로 고통받는 유가족들의 심정을 고려해 수상 결정을 취소하기로 했다”고 밝혔습니다.

앞서 서울시는 지난 22일 용산구가 핼러윈 대비 인파 안전관리 대책을 주제로 발표해 높은 평가를 받았다며 대상을 수여했습니다.

하지만 유가족협의회와 시민대책회의는 “참사 책임을 회피해온 용산구청이 상을 받은 건 부적절하다”고 강하게 반발해 논란이 커졌습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 용산구 제공]

김우준
김우준 기자

