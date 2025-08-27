LG화학, 석화부문 임금피크 적용 직원 대상 희망퇴직 절차

LG화학이 석유화학 부문 임금피크제 적용 직원을 대상으로 희망퇴직 절차를 시작했습니다.



오늘(27일) LG화학에 따르면 석유화학 공장인 대산공장과 여수공장에서 임금피크제 대상 직원에 대해 희망퇴직 의사를 확인하는 절차가 최근 시작됐습니다.



이번 조사는 생산·사무직을 가리지 않고 58세 이상 전체 직원을 대상으로 한 것으로 알려졌습니다.



희망퇴직을 신청할 경우 정년까지 잔여기간에 해당하는 급여를 보전하고 자녀의 대학 등록금을 지원하게 될 거로 보입니다.



업계 일각에서는 장기 불황 끝에 자율적 구조 재편에 합의한 석화 업계의 구조조정이 본격적으로 시작된 것 아니냐는 관측도 나옵니다.



LG화학은 올해 상반기 연결 기준 매출 23조 5,389억 원, 영업이익 9,145억 원을 기록했지만, 석화 부문은 1분기 565억 원, 2분기 904억 원으로 영업손실을 면치 못했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / LG화학 제공]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!