경제

LG화학, 석화부문 임금피크 적용 직원 대상 희망퇴직 절차

입력 2025.08.27 (16:48) 수정 2025.08.27 (16:50)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

LG화학이 석유화학 부문 임금피크제 적용 직원을 대상으로 희망퇴직 절차를 시작했습니다.

오늘(27일) LG화학에 따르면 석유화학 공장인 대산공장과 여수공장에서 임금피크제 대상 직원에 대해 희망퇴직 의사를 확인하는 절차가 최근 시작됐습니다.

이번 조사는 생산·사무직을 가리지 않고 58세 이상 전체 직원을 대상으로 한 것으로 알려졌습니다.

희망퇴직을 신청할 경우 정년까지 잔여기간에 해당하는 급여를 보전하고 자녀의 대학 등록금을 지원하게 될 거로 보입니다.

업계 일각에서는 장기 불황 끝에 자율적 구조 재편에 합의한 석화 업계의 구조조정이 본격적으로 시작된 것 아니냐는 관측도 나옵니다.

LG화학은 올해 상반기 연결 기준 매출 23조 5,389억 원, 영업이익 9,145억 원을 기록했지만, 석화 부문은 1분기 565억 원, 2분기 904억 원으로 영업손실을 면치 못했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / LG화학 제공]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • LG화학, 석화부문 임금피크 적용 직원 대상 희망퇴직 절차
    • 입력 2025-08-27 16:48:29
    • 수정2025-08-27 16:50:32
    경제
LG화학이 석유화학 부문 임금피크제 적용 직원을 대상으로 희망퇴직 절차를 시작했습니다.

오늘(27일) LG화학에 따르면 석유화학 공장인 대산공장과 여수공장에서 임금피크제 대상 직원에 대해 희망퇴직 의사를 확인하는 절차가 최근 시작됐습니다.

이번 조사는 생산·사무직을 가리지 않고 58세 이상 전체 직원을 대상으로 한 것으로 알려졌습니다.

희망퇴직을 신청할 경우 정년까지 잔여기간에 해당하는 급여를 보전하고 자녀의 대학 등록금을 지원하게 될 거로 보입니다.

업계 일각에서는 장기 불황 끝에 자율적 구조 재편에 합의한 석화 업계의 구조조정이 본격적으로 시작된 것 아니냐는 관측도 나옵니다.

LG화학은 올해 상반기 연결 기준 매출 23조 5,389억 원, 영업이익 9,145억 원을 기록했지만, 석화 부문은 1분기 565억 원, 2분기 904억 원으로 영업손실을 면치 못했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / LG화학 제공]
정재우
정재우 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

미 언론 “이 대통령, ‘칭찬 공세’로 승점…‘트럼프 <br>대비법’ 보여줬다”

미 언론 “이 대통령, ‘칭찬 공세’로 승점…‘트럼프 대비법’ 보여줬다”
‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리 구속 갈림길…권성동 특검 출석

‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리 구속 갈림길…권성동 특검 출석
국가인권위원 선출 놓고 여야 충돌…국민의힘 신임 지도부 첫 행보

국가인권위원 선출 놓고 여야 충돌…국민의힘 신임 지도부 첫 행보
금융당국 “홈플러스 인수 전반 조사” MBK 추가 조사

금융당국 “홈플러스 인수 전반 조사” MBK 추가 조사
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.