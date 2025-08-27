국제

중국 전승절 앞두고 양안 갈등…타이완 불참령에 “역사 배신”

입력 2025.08.27 (16:49) 수정 2025.08.27 (16:51)

다음 달 3일 중국 베이징에서 열리는 ‘중국인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트전쟁 승리 80주년 대회’(전승절) 열병식을 앞두고 양안(중국과 타이완) 갈등이 고조되고 있습니다.

타이완 정부가 내부적으로 ‘열병식 불참령’을 내리자, 중국 정부는 이를 ‘역사에 대한 배신’으로 규정하며 비판 목소리를 높였습니다.

주펑롄 중국 국무원 타이완사무판공실 대변인은 27일 정례 기자회견에서 타이완 집권당인 민주진보당을 겨냥해 “항일전쟁 역사를 의도적으로 왜곡해 타이완 독립을 추진하고 있다”면서 “공산당이 항일 전쟁에 아무 기여도 하지 않았다는 민진당 주장은 역사에 대한 배신이며, 전 민족의 투쟁과 희생을 모욕하는 행위”라고 말했습니다.

이 같은 발언은 전날 타이완 대륙위원회가 공무원과 퇴직 장교, 연예인 등 유명인사를 대상으로 본토 열병식에 참석하지 말 것을 요구하면서, “공산당이 항일전쟁을 주도했다는 주장은 중국이 타이완을 자국 영토라고 주장하기 위한 정치적 의도가 있으며, 국내외 여론을 호도하는 것”이라고 밝힌 데 대한 공식적 반박입니다.

타이완은 이날 열병식에 참석하는 현직 및 전직 고위 국방·정보·외교 관료에 대해 연금 정지 등의 처벌을 내리겠다고 경고했습니다.

타이완은 반서방 세력을 결집하고 군사력을 과시해 미국과 일본을 견제하는 의미를 가지게 된 현재의 전승절 열병식을 두고 그간 “역사 인식을 정치화한다”는 지적도 제기해왔습니다.

주 대변인은 “이러한 발언은 역사적 사실을 왜곡하고, 양안 갈등을 조장하며, 타이완 독립을 도모하려는 민진당의 음흉한 속셈을 드러낸 것”이라면서 “그들이 뭐라고 말하든, 공산당이 항일전쟁에서 결정적 역할을 했다는 역사적 사실과 타이완이 중국 영토의 일부분이라는 사실은 바꿀 수 없다”고 강조했습니다.

주 대변인은 이어 “항일전쟁은 온 국민이 쓴 위대한 서사시”라면서 “타이완 동포를 포함한 모든 중국 인민이 이 대업을 위해 엄청난 희생과 중요한 공헌을 했다”고 짚었습니다.

또한 “타이완 해협 양안 동포들이 역사를 기억하고, 항일전쟁의 위대한 정신과 애국심을 계승해 중화민족의 부흥을 위한 밝은 미래를 함께 만들어 나가기를 희망한다”면서 중국 정부는 타이완 동포를 포함한 각계각층 인사를 전승절에 초청하고 있다고 밝혔습니다.

전승절 행사를 앞두고 표출된 양안 갈등의 핵심은 1937∼1945년 항일전쟁을 누가 주도했느냐에 대한 입장차에 있다는 분석이 나옵니다. 중국은 중국 공산당이 승전에 결정적 역할을 했다고 봐 왔고, 타이완 정부는 중화민국(당시 국민당 정부)이 전면전 주체였다고 주장해왔습니다.

타이완은 일본이 미국 전함에서 연합국 대상 항복문서에 서명한 9월 2일을, 본토에서는 그 이튿날(9월 3일)을 승전일로 기념한다는 점도 다르입니다.

주 대변인은 이와 관련해 “공산당이 전개한 유격전선과 국민당이 지휘한 정규전선이 상호 협조해 일본군에 공동 저항하는 전략적 구도가 형성됐다”면서 “그 결과 항일전쟁에서 승리했고, 50년간 일본 제국주의에 점령당했던 타이완이 조국으로 돌아오는 성과가 있었다”고 설명하기도 했습니다.

그는 이어 이 과정에서 공산당이 타이완 회복을 명확히 주장하고, 타이완 의용대 등 반일 무장 세력을 조직·지원했다는 점도 분명히 했습니다.

[사진 출처 : 신화=연합뉴스]

