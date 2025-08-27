한화, 미 필리조선소에 7조 원 추가 투자
입력 2025.08.27 (17:02) 수정 2025.08.27 (17:07)
한화그룹이 미국 필라델피아에 있는 한화필리조선소에 50억 달러, 우리 돈으로 7조 원을 추가 투자하기로 했습니다.
한화그룹은 현지 시각 어제 한화필리조선소에서 열린 '스테이트 오브 메인호 명명식'에서 이 같은 추가 투자계획을 발표했습니다.
주요 재원은 한미 관세 협상 타결 당시 언급됐던 1,500억 달러 규모의 조선산업 협력 투자펀드입니다.
한화그룹은 시설 투자 등을 통해 선박 건조 능력을 현재 연간 1~1.5척 수준에서 향후 20척까지 확대하겠다고 밝혔습니다.
