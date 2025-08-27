뉴스 5 8·25 한미 정상회담

미 언론 “이 대통령, ‘칭찬 공세’로 승점…‘트럼프 대비법’ 보여줬다”

입력 2025.08.27 (17:06) 수정 2025.08.27 (17:32)

[앵커]

이번 한미 정상회담 결과를 두고, '이재명 대통령이 칭찬 공세로 승점을 올렸다'는 미국 언론의 평가가 나왔습니다.

트럼프 대통령이 좋아할 '키워드'들을 잘 준비했다면서, 외국 정부의 '트럼프 대비법'을 보여줬다고, 평가했습니다.

홍진아 기자가 보도합니다.

[리포트]

미국 언론들은 이재명 대통령의 '미리 준비한 칭찬 공세'를 주목했습니다.

뉴욕타임스는 트럼프 대통령의 대북 외교를 추켜세우고 칭찬 공세를 이어간걸, 이번 회담의 포인트로 꼽았습니다.

[이재명 대통령/현지 시각 25일 : "사실은 북한의 미사일도 많이 개발됐고 핵폭탄도 많이 늘어났고…."]

[도널드 트럼프/미국 대통령/현지 시각 25일 : "제가 대통령이었다면 그런 일이 일어나지 않았을 것입니다."]

특히 트럼프 대통령을 '피스 메이커'로 부르며 세계 평화의 중재자로 지칭한 발언이 주효했다고 지적했습니다.

[이재명 대통령/현지 시각 25일 : "대통령께서 '피스 메이커'를 하시면 저는 '페이스 메이커'로 열심히 지원하겠습니다."]

동아시아 안보 전문가는 "이 대통령은 해당 발언으로 모든 시선을 사로잡았다"며, "그것은 정말 영리한 문구"라고 호평했습니다.

미 정치전문 매체 폴리티코는 외국 정부들의 '트럼프 대비법'을 잘 보여줬다,고 평가했습니다.

해외 트럼프 타워 건설, 골프, 주식 시장, 백악관 집무실 장식, '마가' 구호 등, 트럼프 대통령의 환심을 살 '키워드'들을 치밀하게 준비했단 겁니다.

폴리티코는 이런 발언들이 트럼프를 매료시켰고, '그것만으로도 승리'라고 했습니다.

[이재명 대통령/현지 시각 25일 : "김정은과도 만나시고, 북한에 트럼프 월드도 하나 지어서 거기서 저도 골프도 칠 수 있게 해주시고."]

다만, 일부 전문가는 '회담이 잘 됐다'면서도, 민감한 현안에 대한 실질적 내용은 부족했다고 지적했습니다.

KBS 뉴스 홍진아입니다.

영상편집:김대범/그래픽:여현수/자료조사:정지윤

