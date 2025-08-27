수도권에 다시 폭염특보…당분간 무더워

비가 그치면서 수도권과 충남, 전북 등 서쪽 지역에 다시 폭염 주의보가 내려졌습니다.



당분간 대부분 지역에서 체감온도가 33℃ 안팎까지 올라 매우 무덥겠습니다.



모레까지는 전국 곳곳에 가끔 소나기가 오겠습니다.



오늘 밤에는 경남 중부 내륙과 제주도에, 내일 오후에는 수도권과 충남권, 제주도에 소나기 내리는 곳이 있겠습니다.



내일 새벽부터 아침 사이 충청권과 전라권, 경남 내륙을 중심으로 안개가 끼는 곳이 있겠고, 특히 강원 산지에는 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠습니다.



내일 아침 기온은 서울이 25도, 광주·대구 24도 등 전국이 20도에서 25도를 나타내겠고,



낮 기온은 서울 32도, 대전 33도 등 전국이 29도에서 33도를 나타내겠습니다.



바다의 물결은 모든 해상에서 비교적 낮게 일겠습니다.



