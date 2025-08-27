‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리 구속 갈림길…권성동 특검 출석

동영상 고정 취소

[앵커]



윤석열 정부 '국정 2인자'인 한덕수 전 국무총리에 대한 구속영장 심사가 조금 전 끝났습니다.



윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포를 막지 않고 방조했다는 혐의인데, 결과는 이르면 오늘 밤 나올 것으로 보입니다.



서울중앙지방법원에 나가 있는 취재기자 연결합니다.



정상빈 기자 한덕수 전 국무총리 구속영장 심사 진행 상황 알려주시죠.



[기자]



내란 우두머리 방조 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리의 구속영장 심사가 조금 전 끝났습니다.



전직 국무총리가 구속영장 심사를 받는 건 헌정사상 처음입니다.



한 전 총리는 취재진 질문에는 아무런 답을 하지 않고 법원에 들어섰는데요.



특검팀에선 차장검사 등 8명이 심사에 참여했습니다.



특검 측은 지난 월요일 구속 필요성을 주장하는 문서 362쪽을 법원에 제출했고, PPT 160장 등을 재판부에 제시할 방침입니다.



한 전 총리는 내란 우두머리 방조와 허위공문서 작성, 공용서류손상, 위증, 대통령기록물법 위반 등 6가지 혐의를 받고 있습니다.



내란 특검팀은 한 전 총리가 대통령의 잘못을 견제하고 바로잡을 헌법상 책무를 어겼다고 판단했습니다.



또, 특검팀은 계엄 선포 전, 한 전 총리가 절차적 결함을 보완하기 위해 국무회의 소집을 건의했다고 의심하고 있는데요.



계엄 전 국무회의는 당시 윤석열 대통령과 한덕수 국무총리, 국무위원 9명만 참석한 채 5분 만에 끝났습니다.



영장 심사가 끝나 한 전 총리는 윤 전 대통령이 있는 서울구치소에서 대기합니다.



구속 결과는 이르면 오늘 밤 나올 예정입니다.



[앵커]



국민의힘 권성동 의원은 출석했다고 하는데, 무슨 혐의인가요.



[기자]



네, 권성동 국민의힘 의원은 정치자금법 위반 혐의를 받는 피의자 신분으로 김건희 특검팀 사무실에 출석해 조사를 받고 있는데요.



특검 측은 권 의원이 진술 거부권을 행사하지 않고 조사에 임하고 있으며, 변호인 측 요청으로 영상 촬영 중이라고 밝혔습니다.



권 의원은 2021년에서 2024년 사이 윤영호 통일교 전 세계본부장으로부터 행사 지원 등을 요청받으며, 불법 정치자금 1억 원을 받은 혐의를 받고 있습니다.



특검팀 조사를 앞두고 권 의원은 취재진에게 "통일교 관계자로부터 어떠한 금품을 수수한 바가 없다"고 혐의를 강하게 부인했습니다.



권 의원은 "특검이 피의 사실을 공표하고 있을 뿐만 아니라 명예를 훼손하고 있다"며, "있는 그대로 소명하고 당당함을 입증하겠다"고 말했습니다.



특검팀은 2023년 3월 국민의힘 당대표 선거를 앞두고 권 의원을 대표로 만들려고 윤 전 본부장과 건진법사 전성배 씨가 통일교 교인들을 대거 입당시킨 의혹도 조사하고 있습니다.



이와 관련된 국민의힘 당원 명부 확보를 위한 압수수색 영장을 다시 청구할 방침입니다.



특검은 당대표 선거 과정에 김건희 여사가 관여했는지도 수사 중입니다.



통일교와 국민의힘 측 가교 역할을 한 것으로 알려진 전 씨도 특검팀의 조사를 받고 있습니다.



서울중앙지법에서 KBS 뉴스 정상빈입니다.



영상편집:최근혁



