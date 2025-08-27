뉴스 5

국가인권위원 선출 놓고 여야 충돌…국민의힘 신임 지도부 첫 행보

입력 2025.08.27 (17:13) 수정 2025.08.27 (17:31)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리 구속 갈림길…권성동 특검 출석

‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리 구속 갈림길…권성동 특검 출석
‘이춘석 차명 거래 의혹’ 국회 사무처 압수수색

‘이춘석 차명 거래 의혹’ 국회 사무처 압수수색

다음
[앵커]

오늘 국회 본회의에서는 국민의힘 추천 국가인권위원 선출안이 범여권의 반대 속에 부결됐습니다.

민주당은 반인권적 내란 옹호 인사라며 비판했고, 국민의힘은 다수당 독재라며 반발했습니다.

보도에 김청윤 기자입니다.

[리포트]

["부결되었음을 선포합니다."]

국민의힘이 추천한 국가인권위원 2명 선출안이 본회의에서 부결됐습니다.

민주당은 앞선 의원총회에서 당론없이 자율투표 방침을 정했지만 대거 반대표를 던진 거로 보입니다.

국민의힘은 각 정당 추천 몫 인사는 관례상 통과시켜왔었다며, 민주당을 향해 다수당의 독재라고 반발했습니다.

[유상범/국민의힘 의원 : "다수결이라는 것이 마치 민주주의의 원칙인 양 얘기하는데 타협과 대화가 없는 민주주의는 다수의 독재입니다."]

민주당은 국민의힘이 내정한 인사들이 동성애 혐오와 전광훈 목사 변호 등 반인권, 반민주적 내란 옹호세력이라고 주장했습니다.

[서미화/더불어민주당 의원 : "인권위를 혐오와 극우 선동의 장으로 만드는 것도 모자라서 윤 어게인 집합소로 전락 시키려는 국민의힘의 만행에 강력한 유감을 표합니다."]

오송 지하차도 참사의 진상규명을 위한 국정조사 계획서는 오늘 본회의에서 가결됐습니다.

어제 출범한 국민의힘 신임 지도부는 공식 일정을 시작했습니다.

첫 최고위원회를 주재한 장동혁 대표는 정부와 여당을 제대로 견제해달라는 게 민심이라며 민생 정당으로 거듭나겠다고 밝혔습니다.

[장동혁/국민의힘 대표 : "이재명 정권을 제대로 견제하면서 유능한 모습을 보여달라는 것이었습니다. 과거의 옷을 벗고 미래로 나가야 할 시간입니다."]

민주당은 국민의힘 신임 지도부를 향해 탄핵 반대파가 대거 입성해 '도로 내란당'이 됐다고 비판했습니다.

[정청래/더불어민주당 대표 : "야당이 건강해야 여당도 건강하고 서로 선의의 경쟁을 할 수 있을 텐데 대한민국에는 야당이 없고 극우 세력만 이렇게 득세하는 그런 상황입니다."]

9월 정기국회에서 수사 기간과 인력을 늘리는 더 강한 특검법을 반드시 통과시켜 내란 척결에 나서겠다고 강조했습니다.

KBS 뉴스 김청윤입니다.

영상편집:이형주

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 국가인권위원 선출 놓고 여야 충돌…국민의힘 신임 지도부 첫 행보
    • 입력 2025-08-27 17:13:24
    • 수정2025-08-27 17:31:17
    뉴스 5
[앵커]

오늘 국회 본회의에서는 국민의힘 추천 국가인권위원 선출안이 범여권의 반대 속에 부결됐습니다.

민주당은 반인권적 내란 옹호 인사라며 비판했고, 국민의힘은 다수당 독재라며 반발했습니다.

보도에 김청윤 기자입니다.

[리포트]

["부결되었음을 선포합니다."]

국민의힘이 추천한 국가인권위원 2명 선출안이 본회의에서 부결됐습니다.

민주당은 앞선 의원총회에서 당론없이 자율투표 방침을 정했지만 대거 반대표를 던진 거로 보입니다.

국민의힘은 각 정당 추천 몫 인사는 관례상 통과시켜왔었다며, 민주당을 향해 다수당의 독재라고 반발했습니다.

[유상범/국민의힘 의원 : "다수결이라는 것이 마치 민주주의의 원칙인 양 얘기하는데 타협과 대화가 없는 민주주의는 다수의 독재입니다."]

민주당은 국민의힘이 내정한 인사들이 동성애 혐오와 전광훈 목사 변호 등 반인권, 반민주적 내란 옹호세력이라고 주장했습니다.

[서미화/더불어민주당 의원 : "인권위를 혐오와 극우 선동의 장으로 만드는 것도 모자라서 윤 어게인 집합소로 전락 시키려는 국민의힘의 만행에 강력한 유감을 표합니다."]

오송 지하차도 참사의 진상규명을 위한 국정조사 계획서는 오늘 본회의에서 가결됐습니다.

어제 출범한 국민의힘 신임 지도부는 공식 일정을 시작했습니다.

첫 최고위원회를 주재한 장동혁 대표는 정부와 여당을 제대로 견제해달라는 게 민심이라며 민생 정당으로 거듭나겠다고 밝혔습니다.

[장동혁/국민의힘 대표 : "이재명 정권을 제대로 견제하면서 유능한 모습을 보여달라는 것이었습니다. 과거의 옷을 벗고 미래로 나가야 할 시간입니다."]

민주당은 국민의힘 신임 지도부를 향해 탄핵 반대파가 대거 입성해 '도로 내란당'이 됐다고 비판했습니다.

[정청래/더불어민주당 대표 : "야당이 건강해야 여당도 건강하고 서로 선의의 경쟁을 할 수 있을 텐데 대한민국에는 야당이 없고 극우 세력만 이렇게 득세하는 그런 상황입니다."]

9월 정기국회에서 수사 기간과 인력을 늘리는 더 강한 특검법을 반드시 통과시켜 내란 척결에 나서겠다고 강조했습니다.

KBS 뉴스 김청윤입니다.

영상편집:이형주
김청윤
김청윤 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

미 언론 “이 대통령, ‘칭찬 공세’로 승점…‘트럼프 <br>대비법’ 보여줬다”

미 언론 “이 대통령, ‘칭찬 공세’로 승점…‘트럼프 대비법’ 보여줬다”
‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리 구속 갈림길…권성동 특검 출석

‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리 구속 갈림길…권성동 특검 출석
국가인권위원 선출 놓고 여야 충돌…국민의힘 신임 지도부 첫 행보

국가인권위원 선출 놓고 여야 충돌…국민의힘 신임 지도부 첫 행보
금융당국 “홈플러스 인수 전반 조사” MBK 추가 조사

금융당국 “홈플러스 인수 전반 조사” MBK 추가 조사
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.