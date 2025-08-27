국가인권위원 선출 놓고 여야 충돌…국민의힘 신임 지도부 첫 행보

동영상 고정 취소

[앵커]



오늘 국회 본회의에서는 국민의힘 추천 국가인권위원 선출안이 범여권의 반대 속에 부결됐습니다.



민주당은 반인권적 내란 옹호 인사라며 비판했고, 국민의힘은 다수당 독재라며 반발했습니다.



보도에 김청윤 기자입니다.



[리포트]



["부결되었음을 선포합니다."]



국민의힘이 추천한 국가인권위원 2명 선출안이 본회의에서 부결됐습니다.



민주당은 앞선 의원총회에서 당론없이 자율투표 방침을 정했지만 대거 반대표를 던진 거로 보입니다.



국민의힘은 각 정당 추천 몫 인사는 관례상 통과시켜왔었다며, 민주당을 향해 다수당의 독재라고 반발했습니다.



[유상범/국민의힘 의원 : "다수결이라는 것이 마치 민주주의의 원칙인 양 얘기하는데 타협과 대화가 없는 민주주의는 다수의 독재입니다."]



민주당은 국민의힘이 내정한 인사들이 동성애 혐오와 전광훈 목사 변호 등 반인권, 반민주적 내란 옹호세력이라고 주장했습니다.



[서미화/더불어민주당 의원 : "인권위를 혐오와 극우 선동의 장으로 만드는 것도 모자라서 윤 어게인 집합소로 전락 시키려는 국민의힘의 만행에 강력한 유감을 표합니다."]



오송 지하차도 참사의 진상규명을 위한 국정조사 계획서는 오늘 본회의에서 가결됐습니다.



어제 출범한 국민의힘 신임 지도부는 공식 일정을 시작했습니다.



첫 최고위원회를 주재한 장동혁 대표는 정부와 여당을 제대로 견제해달라는 게 민심이라며 민생 정당으로 거듭나겠다고 밝혔습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : "이재명 정권을 제대로 견제하면서 유능한 모습을 보여달라는 것이었습니다. 과거의 옷을 벗고 미래로 나가야 할 시간입니다."]



민주당은 국민의힘 신임 지도부를 향해 탄핵 반대파가 대거 입성해 '도로 내란당'이 됐다고 비판했습니다.



[정청래/더불어민주당 대표 : "야당이 건강해야 여당도 건강하고 서로 선의의 경쟁을 할 수 있을 텐데 대한민국에는 야당이 없고 극우 세력만 이렇게 득세하는 그런 상황입니다."]



9월 정기국회에서 수사 기간과 인력을 늘리는 더 강한 특검법을 반드시 통과시켜 내란 척결에 나서겠다고 강조했습니다.



KBS 뉴스 김청윤입니다.



영상편집:이형주



